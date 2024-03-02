من وحي مسلسل صيد العقارب.. تعرف على أخطر 5 مهن في العالم

لقطات تشويقية مثيرة طرحها البرمو الرسمي لمسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه حول قصة امرأة قوية تجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق تعمل في مهنة تجارة العقارب من خلال استخلاص سمها وبيعه، وهي تُعتبر من أخطر المهن في العالم؛ لأنها قد تهدد حياة الإنسان بالموت في حال التعرض لـ لدغة العقارب.

وبحسب الموقع الرسمي لجامعة أريزونا الأمريكية، تشكل مهنة صيد العقارب خطورة حال عدم اتباع الإجراءات الإحرازية المناسبة، فهناك نحو 25 نوعًا من 1500 نوع حول العالم، لديها لدغة قوية للغاية وتمثل خطورة على البشر بينها عقرب اللحاء «Centruroides culpturatus».

وتتمثل خطورة العقارب في لدغتها السامة، وإذا لم يتلق الإنسان الترياق المناسب خلال نحو 15 دقيقة قد يتعرض لمضاعفات خطيرة أبرزها تسمم الدم وبالتالي الوفاة.

أخطر المهن في العالم

وبحسب ما أوضحته إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، تحتل مهنة قطع الأشجار المرتبة الأولى لأن العاملين فيها معرضون لإصابات مميتة نتيجة استخدام المناشير الحادة أو سقوط شجرة كبيرة على العامل، فضلًا عن استخدام المعدات الثقيلة باستمرار ما يشكل خطرًا داهمًا عليهم.

وتعتبر مهنة صيد الأسماك من أخطر الوظائف في العالم، إذ أكدت الإحصائيات تعرض 86 صيادا من بين كل 100 ألف للموت نتيجة الظروف البيئية المحيطة بهم، إضافة إلى الإبحار لفترات طويلة التي تعرضهم للمخاطر الصحية المتنوعة فضلا عن إمكانية الإصابة بالجروح حال عدم اتباع الإرشادات المناسبة وارتداء القفازات المخصصة في أثناء صيد الأسماك.

مهنة الطيران

وتُصنف مهنة الطيران ضمن أخطر المهن في العالم، إذ يتوفى 75 طيارًا في السنة بسبب تحطم الطائرة في الأغلب، فضلًا عن المخاطر الصحية التي تصيب الطيارين، إذ يتعرضون لأمراض كثيرة نتيجة جلوسهم فترات طويلة إضافة إلى الضغط العصبي المستمر كونهم يحملون على أعناقهم إيصال آلاف المسافرين إلى وجهتهم النهائية بسلام، وفق مجلة «Flying» الأمريكية.

مهنة عمال الأسقف

وتعد مهنة عمال الأسقف واحدة من أصعب الوظائف وأكثرها خطورة في العالم، إذ يواجه عامل البناء مجموعة جمة من المخاطر أبرزها الإصابة بالحروق من خلال التعرض إلى القطران والمواد الكيميائية الموجودة في الموقع، فضلًا عن خطر الصعق نتيجة ملامسة خطوط الكهرباء المكشوفة وأيضًا الإصابت الناتجة عن السقوط أو حطام الأسقف الأخرى.

وتُصنف مهنة عمال الأسقف، بأنها من رابع أخطر الوظائف في أمريكا الشمالية، إذ يتعرض العاملون بها إلى خطر استنشاق الغبار، والإصابة ببعض أمراض العظام الناتجة عن رفع المواد الثقيلة فصلا عن الجروح التي يتسبب فيها استخدام المناشير والأدوات الكهربائية.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

يُشار إلى أن مسلسل «صيد العقارب» بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، ومن تأليف باهر دويدار، واخراج أحمد حسن، ويُعرض عبر شبكة قنوات «cbc ،dmc»، وأيضًا على منصة watch it.