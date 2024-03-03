الفنانة سيمون: أهم شيء في مسلسل صيد العقارب وجود غادة عبد الرازق

قالت الفنانة سيمون، إن العمل على مسلسل «صيد العقارب» ما زال مستمرا، لافتة إلى أن المسلسل يعمل به باقة من ألمع النجوم، على رأسهم الفنانة غادة عبدالرازق، مؤكدة أنها لم تقدم عمل رمضاني منذ 2020 مسلسل «قيد عائلي»، وكانت حينها تؤدي دور سيدة محجبة، مع بوسي وميرفت أمين وعزت العلايلي وصلاح عبدالله.

سيمون مع غادة عبدالرازق في «صيد العقارب»

وأضافت سيمون، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان سناء منصور ونهى عبد العزيز، أن أهم ما في مسلسل صيد العقارب وجود الفنانة غادة عبد الرازق معها، لأنها صديقتها منذ بداية مسيرتها الفنية، مشيرةً إلى أنه من المفترض أن يشاركا مع بعضهما في أعمال فنية عدة، لكن غلبتهم الظروف.

فكرة مسلسل صيد العقارب

وتابعت: «من وجهة نظري في صيد العقارب، على قدر لدغة العقارب، لكن يخرج من سمها الدواء، وفي بعض الأحيان فكرة فرق تسد ليستفيد أشخاص آخرون من الصراعات».