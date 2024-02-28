سبب ظهور المطرب أحمد شيبة في كواليس مسلسل صيد العقارب

ظهر المطرب الشعبي أحمد شيبة في كواليس مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، المقرر عرضه في رمضان المقبل على شاشة قناة cbc، مما جعل البعض يتساءل عن سبب ظهوره أثناء التصوير.

ورصد الجمهور المطرب أحمد شيبة في كواليس مسلسل صيد العقارب وهو جالس على أحد الكراسي مرتديًا قلادة تحمل صورة والدته، التي رحلت قبل عدة أشهر، وأثار نبأ رحيلها حزن الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهور أحمد شيبة في صيد العقارب

وأحيا الفنان أحمد شيبة أحد الأفراح في إطار أحداث مسلسل صيد العقارب، لتجمعه عدة مشاهد مع الفنانة غادة عبد الرازق والفنان أحمد ماهر والفنان محمد علاء الشهير بـ«جاميكا».

أبطال مسلسل صيد العقارب

الجدير بالذكر، أن مسلسل العقارب من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، بمشاركة العديد من الفنانين، مثل محمود عبد المغني ومحمد علي رزق ومنال سلامة وصفاء جلال، وميار الغيطي وعزوز عادل وعماد صفوت، ومن إخراج أحمد حسن والمؤلف باهر دويدار، والمنتج الفني مصطفى الغزولي والبرديوسر محمد سليمان.