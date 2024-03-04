وجبات إفطار سريعة التحضير لرمضان.. طعمها لذيذ وبتشبع

خلال شهر رمضان المبارك، هناك بعض الأيام في الشهر المبارك، يكون بها الوقت ضيقا، ما يجعل الأمهات يتعرضن لحالة من الملل والرتابة، بالتالي يفكرن في اللجوء إلى الوجبات السريعة التي يمكن تناولها بشكل رئيسي على وجبة الإفطار، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير وجبات إفطار سريعة التحضير لرمضان.

وجبات إفطار سريعة

هناك العديد من وجبات الإفطار سريعة التحضير لرمضان، والتي يمكن للأمهات تحضيرها في الشهر المبارك، وفي نفس الوقت تكون لذيذة وشهية ومنها السمبوسك بأنواع المختلفة، إذ يتطلب تحضيرها المكونات التالية:

2 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة زيت رشة ملح.

ماء للعجن.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

في البداية ضعي الدقيق والزيت ورشّة الملح في وعاء.

أضيفي للمكونات السابقة الماء «تدريجيا».

استمري في العجن لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك ضعي العجين في كيس، واتركيه

حشوة الجبنة

جبنة بيضاء.

جبنة موتزاريلا.

بقدونس.

فلفل أخضر.

حبة بركة.

مكرونة بالخضار

المقادير

مكرونة مسلوقة

فلفل أحمر مكعبات

كوسة مكعبات

باذنجان مكعبات

زيت زيتون

أوريجانو مجفف

ملح

فلفل

طماطم شيري

بصل مفروم

ثوم مفروم

رشة ملح

1 ملعقة صلصة طماطم

1 كوب ماء

أوراق ريحان طازج

مكعب جبنة

بطاطس بالفراخ

- دجاجة قطع.

- بطاطس.

- عصير طماطم.

- بصل.

- ثوم.

- بهارات.

- سمنه.

- ملح.

- فلفل أسود.

خطوات التحضير

في البداية اخلطى البطاطس والبصل والثوم والملح والفلفل الأسود.

تبلي قطع الدجاج بالملح والفلفل الأسود وشوحيها في السمنة على النار.

يتم إضافة قطع الدجاج على البطاطس في الصينية ثم أضيفي عصير الطماطم ليغلي في نفس طاسة الدجاج.

إضافة عصير الطماطم على خليط الدجاج والبطاطس في الصينية.

أدخلي الصينية الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها.

الكبيبة بالبرغل

المكونات

دقيق.

لحم معصج.

بيكنج بودر.

البهارات السبع.

زيت.

برغل.

مكعب مرقة دجاج.

ماء فاتر.

كاري.

ثوم.

بابريكا.

بصل.

زيت.

فلفل أسود.

ملح.

صينية كرات الدجاج بالبطاطس