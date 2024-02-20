«بـ5 جنيه يا طماطم».. إنتاج المنوفية يخفض أسعار «المجنونة» في الأسواق

تسببت زيادة إنتاجية محصول الطماطم هذا العام في محافظة المنوفية، في خفض أسعاره بالسوق المحلي، حيث يعد من المحاصيل الزراعية المهمة التي يتحقق فيها الاكتفاء الذاتي، ويجري تصديرها إلى الخارج، ومن ضمن المحافظات التي تهتم بزراعة الطماطم «المنوفية» التي تخصص جزءًا من أراضيها الخصبة لذلك.

محصول الطماطم في المنوفية

وقال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنه يتم توفير جميع المبيدات الزراعية التي تساعد على نمو محصول الطماطم طوال موسم زراعته، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية التي تزرع الطماطم 121.1 ألف فدان، مشددًا على أن الطماطم من ضمن الـ5 خضروات الأكثر زراعة في المحافظة.

إنتاجية محصول الطماطم في المنوفية

وأضاف «التركاوي» في تصريحات لـ «الوطن»، أن إنتاج الطماطم هذا العام جيد جدًا، وبلغ متوسط إنتاج الفدان 23.8 طن، بينما بلغ الناتج الإجمالي 2896.9 طن على مستوى محافظة المنوفية، مؤكدًا أن هذا الإنتاج يساهم في تخفيض الأسعار داخل الأسواق.

وأكد أن الزراعة الحديثة والأساليب الجديدة إضافة إلى متابعة مديرية الزراعة، والإرشاد الزراعي، تسبب زيادة إنتاجية محصول الطماطم في الأراضي الزراعية، بالمحافظة خاصة بعد الالتزام بالتعليمات الزراعية الحديثة والتي تحافظ على المحصول.

زيادة إنتاجية الطماطم

وقال عبدالخالق أمين أحد المزارعين في قرية شنشور، إن إنتاجية الطماطم هذا العام جيدة عن العام الماضي، وأسعارها تبدأ من 5 جنيهات للمستهلك، مؤكدا أنه يزرع المحصول منذ سنوات لسد احتياجات منزله الربح منها، بالإضافة إلى أن زراعة الطماطم يمكن زراعته طوال العام.

وقال أحمد قناوي أحد المزارعين بمدينة السادات، إن زراعة الطماطم تحتاج إلى التربة الصحراوية، لذا تنتشر في بعض قرى مركز السادات، وأن المحصول هذا العام كان جيدا بسبب اعتدال المناخ لذا الأسعار في انخفاض، مؤكدًا أن أسعار الطماطم تزداد في حالة البرودة الشديدة أو الحرارة الزائدة بسبب تلف بعض المحصول حينها.