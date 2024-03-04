اتبعي قاعدة 80/20 لعلاقة عاطفية صحية.. للابتعاد عن مصير صبا مبارك في لحظة غضب

الحياة الزوجية رابطة مُحاطة ومغلفة بالحب والمودة والرحمة، ولكن مع وتيرة الحياة تظهر الكثير من الخلافات الأسرية، وهو ما تجسده الفنانة صبا مبارك خلال أحداث مسلسل لحظة غضب، إذ تتعرض للعديد من المشكلات مع زوجها، في إطار دائرة اجتماعية، ولكن كيف يتم الابتعاد عن هذا المصير، هو ما أثار التساؤلات لدى كثير من الناس، وهناك قاعدة واحدة لحل جميع المشكلات.

مسلسل لحظة غضب

مشكلات عديدة تقابلها صبا مبارك في علاقتها الزوجية في لحظة غضب، وهو ما ظهر خلال البرومو الترويجي للمسلسل، إذ تتعرض لتغيير معاملة زوجها من اللطف والحب الشديد في أول الزواج إلى المعاملة السيئة، ما هدد حياتهما الزوجية وتابعه الاختفاء من قبل الزوج، وبحسب «بولد سكاي» الهندي الموقع الرسمي المتخصص في شؤون الزواج، فإنه ينصح الخبراء بالدخول في العلاقة الزوجية على أسس سليمة، منها اتباع قاعدة الـ80/20 التي ابتدعها عالم الاقتصاد الإيطالي، فيلفريدو باريتو.

قاعدة الـ80/20 في الزواج

الحياة الزوجية السعيدة هي التي يتحمَّل فيها الزوجان كل شيء معًا، مع التركيز على أهدافهما وتفاصيلها، وهو ما عبَّرت عنه إيناس علي، أخصائية العلاج النفسي والإرشاد الأسري، خلال حديثها لـ«الوطن»، تفسيرًا للقاعدة التي تقوم على مبدأ أن:

80% من النتائج سببها 20% من الأسباب.

أي أن كل شيء يحدث بسبب ما اخترناه سويًا، وبحسب «علي»: «لما بناخد قرار سوا ده بيكون مهم، لأن إحنا خدنا قرار والنتائج إللي هتترتب عليه أو النتيجة اللي هتحصل هي بسبب اللي اختارناه، وأيًا كان هنتحملها سوا، وده بيخلق مشاركة وتعاون وحب».

تحديد 80% أهداف طويلة المدى، وتخصيص الـ20% للتعامل مع المشاكل في طريقها.

المشاكل التي تعترض الحياة، لا يجب التركيز عليها، بل يجب السير نحو الأهداف: «لازم نركز أكبر جهدنا في اختيار الأهداف وإن إحنا نتعاون لتحقيقها، وده هيبعدنا عن التفكير في أي مشاكل، وحتى نسبة الـ20% تكون محاولة لحل الأهداف هنكون فيها سوا».

امنحي شريكك 80% من الوقت حتى تشعروا معًا بالراحة، واتركي له مساحة صغيرة وهي الـ20%، كي يكون لكما فرصة لكلا منكما أن يقوم بهواياته.

إعطاء الوقت لشريك حياتك شيء صحي لاستعادة الحب في العلاقة: «ضروري الاهتمام والحب، ولكن خلق مساحة من الوقت بينكما شيء صحي».

نصائح لحياة زوجية سعيدة

ولحياة مليئة بالحب، يمكن القيام بالتالي: