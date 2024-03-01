محمد شاهين يكشف السر وراء الشنب في مسلسل لحظة غضب برمضان 2024

يظهر الفنان محمد شاهين ضمن أحداث مسلسل لحظة غضب بـ«لوك» مختلف وجديد، ويشارك بطولة المسلسل الفنانة صبا مبارك المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2024.

سر شنب محمد شاهين في مسلسل لحظة غضب

وتحدث الفنان محمد شاهين عن دوره في مسلسل لحظة غضب، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يجسد شخصية رجل يدعى مصطفى وهو كبير في السن، وهذه المرة الأولى التي يقدم فيها شيئا من هذا القبيل.

وأشار شاهين إلى أن التركيبة التي يظهر بها مصطفى ضمن أحداث مسلسل لحظة غضب كان لا بد وأن يكون لها «لوك» خاص بها ولذلك توصلنا إلى هذا الشكل الخاص بالشنب والنظارة وطريقة الملابس التقليدية، قائلا «الشخصية اللي بقدمها المرة دي مختلفة تماما عن أي شخصية قدمتها قبل كدا».

يذكر أن مسلسل لحظة غضب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم صبا مبارك ومحمد شاهين وناردين فرج وسارة عبد الرحمن ومحمد عبد الرحمن وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وسيتم عرضه عبر منصة watch it، وتدور أحداثه حول العلاقات الزوجية واختفاء شريف زوج الفنانة صبا مبارك ضمن الأحداث لتبدأ رحلة البحث عنه.