مخاطر فتح المندل.. قضية مجتمعية في مسلسل لحظة غضب

أثار البرومو الرسمي المطروح من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمسلسل لحظة غضب، إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي ممزوج بالإثارة والغموض والتشويق، من خلال البحث عن اختفاء شخص يُدعى شريف يبحث عنه أبطال المسلسل.

الاعتماد على الأطفال في فتح المندل

جاء البرومو الرسمي لمسلسل لحظة غضب مصحوبًا بتعليق «لغز اختفاء شريف محير الكل.. تفتكروا إيه الموضوع؟!»، لتتوالي لقطات الأبطال وهم يبحثون عن المدعو شريف، منهم صبا مبارك ومحمد شاهين، وعندما فشلوا في إيجاده قرروا التواصل مع إحدى العرافات لفتح المندل من خلال الاستعانة بطفل للتعرف على مكانه، ما يدعنا للتساؤل عن حقيقة الاعتماد على الأطفال في فتح المندل؟ وما الحكم الشرعي لهذا الأمر؟

قال الدكتور محمد أبو السعود، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك بعض السحرة المشعوذين يعتمدون بالفعل على الأطفال لاستحضار الجن، لاعتقادهم أن براءة الأطفال وشفافيتهم تُسهل من عملية فتح المندل والوصول إلى الغائب والحصول على الأشياء المفقودة، مؤكدًا أن كل تلك الأعمال حرام شرعًا لأن الله اختص نفسه بعلم الغيب من خلال قوله تعالى «قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ».

أضرار فتح المندل على الأطفال

وأضاف أبو السعود لـ«الوطن»، أن الاعتماد على الطفل في فتح المندل يُعرضه للأمراض النفسية والأخطار الجسيمة التي تصاحبه طوال سنوات حياته، لذا ينبغي التوقف عن هذا الفعل والتوبة عنه في أسرع وقت، لأن السحر يُعتبر من الكبائر التي نهى الله تعالى عن ممارسته.

يُشار إلى أن مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، سارة عبدالرحمن، تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار.