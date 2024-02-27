بطريقة كوميديا.. طه دسوقي يدعم محمد عبد الرحمن في مسلسل لحظة غضب

حرص الفنان طه دسوقي، على دعم الفنان محمد عبد الرحمن، الذي يشارك في مسلسل لحظة غضب، ويعرض في سباق رمضان 2024، بجانب بطلة العمل الفنانة صبا مبارك.

طه دسوقي يدعم محمد عبد الرحمن بهذه الطريقة

نشر «دسوقي»، البوستر الخاص بالفنان محمد عبد الرحمن من مسلسل لحظة غضب، معلقا عليه بطريقة كوميدية: «الولا ولا أهو».

يذكر أن مسلسل لحظة غضب يشارك في رمضان 2024 وتخوض من خلاله الفنانة صبا مبارك البطولة المطلقة للمرة الأولى، ويشاركها عدد من الفنانين منهم محمد شاهين وعلي قاسم وناردين فرج ومحمد عبد الرحمن، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب حول العلاقات الزوجية إذ تتعرض الفنانة صبا مبارك لأزمة باختفاء زوجها بشكل مفاجئ، وتبدأ في البحث عنه.