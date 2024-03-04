رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ترامب: العديد من الولايات الأمريكية سعيدة.. وتدعم ترشحي للانتخابات الرئاسية

كتب:

عمرو هلال
08:12 م | الإثنين 04 مارس 2024
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن هناك العديد من الولايات الأمريكية سعيدة وتدعم بترشحه للانتخابات الرئاسية نتائج الاستفتاءات جيدة للغاية، موضحًا أنه تغلب على جو بايدن في العديد من الولايات.

نجحت في سنوات حكمي في تحقيق العديد من الإنجازات

وأشار «ترامب»، خلال كلمة له عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هناك رغبة كبيرة في ولاية كولورادو لترشحه للرئاسة، مؤكدًا أنه نجح في سنوات حكمه، في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات.

بايدن هو ما يقاضيني 

 

ونوه إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، هو من يقاضيه وليس الولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على قرار المحكمة العليا يدعم حصانة أي رئيس وليس حصانته فقط.

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه لا يريد أن يُحاكم لأنه يفعل شيئًا إيجابيًا وجيدًا للدولة، مؤكدًا أنه يواجه اتهامات عديدة وهذا أمر غير عادل.

اقرأ المزيد:

باحث سياسي: الأحداث الحالية تصب في صالح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

10 نقاط توضح الإجراءات القانونية لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

بالأسماء.. 23 ولاية فاز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

بث مباشر.. كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على الهجوم الإيراني

مجنون ومخادع ومهرج.. صفات أطلقت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
بقلم عمرو هلال