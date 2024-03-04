ترامب: العديد من الولايات الأمريكية سعيدة.. وتدعم ترشحي للانتخابات الرئاسية

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن هناك العديد من الولايات الأمريكية سعيدة وتدعم بترشحه للانتخابات الرئاسية نتائج الاستفتاءات جيدة للغاية، موضحًا أنه تغلب على جو بايدن في العديد من الولايات.

نجحت في سنوات حكمي في تحقيق العديد من الإنجازات

وأشار «ترامب»، خلال كلمة له عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هناك رغبة كبيرة في ولاية كولورادو لترشحه للرئاسة، مؤكدًا أنه نجح في سنوات حكمه، في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات.

بايدن هو ما يقاضيني

ونوه إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، هو من يقاضيه وليس الولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على قرار المحكمة العليا يدعم حصانة أي رئيس وليس حصانته فقط.

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه لا يريد أن يُحاكم لأنه يفعل شيئًا إيجابيًا وجيدًا للدولة، مؤكدًا أنه يواجه اتهامات عديدة وهذا أمر غير عادل.