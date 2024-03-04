3 ظواهر جوية تضرب 20 محافظة غدا.. بينها القاهرة والجيزة

تتعرض 20 محافظة ومدينة مصرية خلال الساعات القليلة المقبلة، لظاهرتين جويتين، حذرت منهما هيئة الأرصاد الجوية، إحداهما تضرب الطرق والمدن بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة بنحو درجة أو درجتين.

الشبورة تضرب الطرق صباحا

وتتعرض المحافظات غدا لشبورة على الطرق السريعة والصحراوية، تمتد إلى داخل المدن في الساعات الأولى من صباح الغد، وتظهر من الخامسة فجرا، على أن تتلاشى بعد الثامنة صباحا.

وتشتمل الشبورة طرق مدن ومحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء والقاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والدقهلية والفيوم.

رياح على محافظات السواحل الشمالية

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، تتعرض مدن ومحافظات السواحل الشمالية الغربية إلى رياح شديدة على فترات متقطعة على مدار اليوم، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، فيما حذرت بعض المحافظات وغرف الطوارئ المواطنين من الوقوف أسفل لافتات الإعلانات والأشجار.

وتشمل الرياح مدن السلوم ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، وبورسعيد ودمياط وشمال سيناء، وأجزاء من محافظات الإسماعيلية والسويس والشرقية.

انخفاض درجات الحرارة

وتتعرض عدة محافظات لانخفاض في درجات الحرارة غدا الثلاثاء ما بين درجة ودرجتين، مقارنةً بدرجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، فيما سجلت مدينة سانت كاترين أقل درجة حرارة مسجلة 4 درجات للصغرى.