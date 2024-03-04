متحدث الحكومة: طرح المطارات للقطاع الخاص يتطلب اختيار استشاري ووضع خطة مسبقة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل طرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص.

وأوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة» أنه لم يتم اختيار الاستشاري الدولي الذي سيضع الضوابط، بشأن من يتولى عملية وضع رؤية لطرح المطارات للإدارة والتشغيل على القطاع الخاص، مع دراسة الرؤية التي تابعها الاستشاري واعتمدها من الحكومة.

اختيار الاستشاري الدولي

وبيّن أن الرؤية والدراسة ستشمل العديد من الضوابط اللازمة لطرح المطارات، مؤكدًا أنه في البداية سيتم اختيار الاستشاري الدولي، ومن ثم عمل الدراسة اللازمة في هذا الشأن، وبعد الاستقرار سيتم البدء في عملية الطرح.

وشدد على أن الدراسة ستتناول كافة الخيارات والتفاصيل التي سيعرضها الاستشاري على الدولة المصرية، وبعد الاستقرار على الخطة المتكاملة سيتم الإعلان عن المطارات التي سيكون عليها الطرح.