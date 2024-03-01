«مؤتمر المطارات» يناقش دور التكنولوجيا في رفع معدلات الأمن والسلامة

قالت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، إن ورش العمل المقامة على هامش اجتماعات ومؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات المقام بالقاهرة، خلال الفترة من 24 فبراير الماضي حتى يوم 1 مارس الحالي، ناقشت دور التكنولوجيا في تمكين عمليات المطارات المستدامة، والمطارات الذكية بشكل مستدام.

دور المطارات الذكية في تقليل انبعاثات الكربون

وأضافت الشركة في بيان صحفي اليوم، أن الورش ناقشت كيف يمكن للمطارات الذكية أن توفر العديد من الفوائد التي لا يمكن أن توفرها أنظمة إدارة المطارات التقليدية مثل تحسين الكفاءة، وزيادة السلامة والأمن، وتقليل انبعاثات الكربون، وزيادة الإيرادات، وذلك بفضل التقنيات المتقدمة التي تعتمد على البرامج القائمة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحليلات البيانات في الوقت الفعلي والتحسين الكلي لعمليات تشغيل المطارات، ومراعاة الأمن والسلامة من خلال توفير أنظمة التعرف على الوجه، والتعريف الرقمي، والمراقبة الذكية لتحقيق أعلى إجراءات الأمان للركاب وموظفي المطارات على حد سواء.

خلق مطارات مستدامة

وأشارت الشركة القابضة للمطارات، إلى أن ورش العمل ناقشت آلية خلق مطارات مستدامة من خلال خفض انبعاثات الكربون، عبر استخدام تقنيات موفرة للطاقة في شكل إضاءة ذكية وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ومصادر الطاقة المتجددة، بما يسمح باستهلاك أقل للطاقة، ما يعود بالنفع على البيئة ويؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل وزيادة الإيرادات.