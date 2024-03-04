مسلسل الحشاشين.. كم تبلغ قيمة قلعة ألموت التابعة لحسن الصباح؟

خلال برومو مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ظهر اسم وصورة قلعة ألموت، تلك القلعة التي جذبت انتباه الكثيرين في البرومو، وكما أنها هى المكان الذي شهد جرائم عديدة، وتدور حوله الألغاز والأساطير التي جمعت بين الحقيقة والخيال، ونتيجة لذلك نوضح في هذا التقرير ماذا تعني كلمة «ألموت»؟.

تعني كلمة ألموت «عش العُقاب» وهي عبارة عن حصن جبلي موجود بوسط جبال البرز أو جبال الديلم جنوب بحر قزوين في مدينة رود بار وذلك بالقرب من نهر شاه ورد على بعد 100 كيلومتر من العاصمة طهران، كما أنها تعني «وكر العقاب» أو «عش العقاب» وفقا لما ذكر في رواية «آلموت» إحدى روائع الأدب العالمي، للأديب فلاديمير بارتول، وترجمة هالة صلاح الدين.

قيمة قلعة آلموت

لا يعرف الباني الأساسي لتلك القلعة ولكن يقال إن أحد ملوك الديلم القدماء هو من بناها وأطلق عليها (ألوه أموت)، ولكن بعد ذلك قام أحد الحكام العلويين عام 860 للميلاد بتجديد بنائها، في عام 1090 للميلاد استولى حسن الصباح، وطرد الحاكم منها إذ اشتراها بثمن 3000 دينار ذهبي وفقا لما ذكر في الرواية.

حسن الصباح كان من الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي وهو مؤسس طائفة الحشاشين، الطائفة التي نشرت الرعب في العالم أو ما يعرف بالدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلية النزارية المشرقية أو الباطنية، وعمل على نشر دعوته بالقوة، وذلك من خلال تنفيذ اغتيالات عديدة، وجاء إلى القاهرة في زمن المستنصر بالله الفاطمي، بالتحديدًا عام 471 هـ، واستمر بها مدة 3 سنوات، وبعدها عاد مرة أخرى إلى فارس.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، محمد سليمان، سوزان نجم الدين وآخرين، من إخراج بيتر ميمي وتأليف عبد الرحيم كمال.