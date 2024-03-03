مسلسل الحشاشين الأكثر بحثا قبل عرضه بموسم رمضان

يترقب الجمهور المصري والعربي انطلاق عرض مسلسل الحشاشين من بطولة النجم كريم عبد العزيز، في الموسم الرمضاني المقبل 2024، والذي لم يتبق سوى أيام معدودة على إزاحة الستار عنه رسميًا.

برومو الحشاشين يتخطى نصف مليون مشاهدة بأقل من 24 ساعة

ومنذ ساعات قليلة، طرحت شركة «سينرجي» المنتجة للمسلسل البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين، الذي خطف الأنظار، وتصدر قائمة الأكثر بحثًا، لما تضمنه من أحداث مشوقة بعبارات تحمل العديد من الألغاز، حول هذا العالم من الطائفة الأكثر دموية عبر التاريخ، إلى جانب ظهور أبطاله في شكل جديد على الجمهور وبشخصيات أكثر جرأة وبطابع تاريخي لا مثيل له، إلى جانب حجم الإنتاج الضخم الذي خصصته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنفيذ العمل، والتي ظهرت في التقنيات القوية والصورة البصرية الجذابة.

وقد تخطى البرومو الرسمي للمسلسل، حاجز نصف مليون مشاهدة فور طرح المخرج بيتر ميمي له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، بعدما تضمن ظهور العديد من الدول التي تنقل إليها حسن الصباح، ويجسد شخصيته كريم عبدالعزيز.

أبرز مشاهد برومو مسلسل الحشاشين

وكشف البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين، العديد من الأحداث المشوقة، التي شهدت الكثير من المعارك، خاضها حسن الصباح، عند ذهابه إلى مصر، من بينها مهاجمة جيش سلطان السلاجقة لطائفة الحشاشين، والذين كان معقلهم في بلاد فارس؛ مما أدى لظهور قلعة الموت، التي كان يتحصن بها طائفة الحشاشين وزعيمهم حسن الصباح؛ لتدبير مكائدهم وعملياتهم الاغتيالية عبر التاريخ، إذ شهدت تلك الفترة عدة هجمات ومعارك بين الخليفة العباسي وحسن الصباح، ووزير ملك شاه من دولة السلاجقة.

الجمل الحوارية لمسلسل الحشاشين تجذب الانتباه

ولم يكتف البرومو بإبهار المشاهدين بقوة الأحداث وتسارعها ودقة تصويرها، ولكن أيضًا بلغة حوار للكاتب عبد الرحيم كمال أظهرت مدى الصراع الفكري، الذي شهدته تلك الحقبة الزمنية في القرن الخامس عشر، والبحث عن الحق، الذي ظهر من خلال جملة الفنان فتحي عبدالوهاب بمسلسل الحشاشين، الذي يجسد شخصية نظام الملك: «تفتكر مين فينا إحنا التلاتة على حق.. مفيش حكم سلطان راسخ من دون دم».

كما أظهر البرومو مدى جبروت وظلم الطائفة الأكثر دموية في التاريخ، ورئيسها حسن الصباح، الذي يجسده الفنان كريم عبدالعزيز: «أنا عايز الرعب يملي القلوب وكل اللي يعترض على دعوتنا يموت بأبشع الطرق.. مين يقدر على الحلم ده.. صاحب مفتاح الجنة».

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في بطولة مسلسل الحشاشين عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض، محمد سليمان، وعدد آخر من الفنانين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، ويعرض على شاشة قناة dmc في الموسم الرمضاني المقبل.