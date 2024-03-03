معلومات عن مدينة أصفهان.. ظهرت في برومو مسلسل الحشاشين

أماكن ومدن عديدة ظهرت في البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز بعد طرحه على الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من ضمنها مدينة أصفهان التي أشار إليها كريم عبد العزيز، في البرومو.

معلومات عن مدينة أصفهان

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كل المعلومات عن مدينة «أصفهان» التي ظهرت في برومو مسلسل الحشاشين وفقا لما ذكر في كتاب «موسوعة المدن الإسلامية»:

- إحدى مدن إيران ومرکز محافظة أصفهان وتقع على بعد 340 كيلومترا، جنوب طهران.

- يبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين ومائة ألف نسمة.

- شهدت المدينة العديد من المعارك خلال الفتح الإسلامي.

- شهدت المدينة أيضا فترات زاهرة.

- تعتبر أصفهان من كبرى مدن إيران وبوابة التاريخ.

- تحتوي على العديد من المعالم التاريخية والقديمة والمساحات الطبيعية.

- تمتع المدينة أيضا بمكانة متميزة في إيران من ناحية التاريخ والقيم الفنية والاقتصادية والعلمية والصناعية والتجارية.

- سميت بمدينة الحرف اليدوية العالمية.

- أسماء مختلفة أطلقت على المدينة مثل گبة، جي، سپاهان، سفاهان ثم أصفهان.

أبطال مسلسل الحشاشين

«الحشاشين» هو مسلسل تاريخي، حيث تدور أحداثه حول فرقة الحشاشين التي أسسها حسن الصباح، وهى فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ«الفدائيين»، حيث إن المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، إسلام جمال، عمر الشناوي، نور إيهاب، محمد سليمان، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.