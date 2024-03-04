اقرأ في عدد «الوطن» غدا: معا لدعم «قادرون باختلاف»

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء، 5 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» يشدد على تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة ومساواة على الجميع

- الرئيس: تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وحشد الجهود من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية

- تنسيق بين «الحكومة والمركزى» للإفراج الجمركى عن السلع

- «مدبولى»: تشمل الأغذية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج لإحداث توازن فى الأسعار وتخفيضها

- «البترول»: طفرة بالصعيد فى أنشطة التكرير والبحث والتنقيب وزيادة محطات الوقود

- «الملا»: نشارك فى «حياة كريمة» ونتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

- مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان المساعدات الغذائية والدوائية شمال قطاع غزة

- معاً لدعم «قادرون باختلاف»

- إشادات واسعة من الحكومة والنواب بمبادرة ترجمة ملخصات المسلسلات بلغة الإشارة: تعزز حقوقهم وتسهم فى إثراء الوعى

- «طوق نجاة» للمستقبل

- «التنسيقية» ترسم خارطة طريق للحوار الاقتصادى

- ندوات وورش عمل وحلقات استماع بمشاركة الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة والجهات المعنية لتحديد الأولويات

الصفحة الثانية

- توجيهات رئاسية للحكومة بمتابعة موقف وخدمات المناطق «بديلة العشوائيات» بعد تطويرها

- «مدبولى» لجان لتفقد المواقع والاطمئنان على توافر الخدمات لسكانها.. وتكليفات بزيادة الحضانات فى بعض المشروعات وسرعة تسليم الوحدات لـ«التضامن» من أجل تأثيثها

13- ألف طفل شهيد حصيلة مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة

- مصر تدعو للضغط على إسرائيل لوقف عرقلة إدخال المساعدات.. و«الصحة الفلسطينية»: مليون إصابة بالأمراض المعدية

-وزير الزراعة: 80% من المساعدات لقطاع غزة قدمتها مصر

-10 آلاف وجبة غذائية للأكثر احتياجاً ضمن «حياة كريمة»

- «القصير»: ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وندرة الموارد الطبيعية وتغير المناخ أبرز التحديات

- «الشيوخ» يوافق نهائياً على «الضمان الاجتماعى الموحد»

- القانون يرسخ تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية ويحقق العدالة الاجتماعية

الصفحة الثالثة

- معاً لدعم «قادرون باختلاف»

- «الوطن» تطلق خدمة ترجمة ملخصات مسلسلات رمضان بلغة الإشارة

- مصطفى عمار: «الوطن» حريصة على التفكير فيما يميزها بين المؤسسات الصحفية

- الحكومة: تحقق متعة كبيرة لذوى الهمم وتزود معارفهم.. و«متحدث التعليم»: تدمجهم فى المجتمع

- «صلاح الدين»: نموذج رائد ويمكن تطويره ليشمل ترجمة أعمال فنية كاملة.. و«كمال»: خطوة إيجابية تسهم فى إثراء الوعى والمعرفة

- برلمانيون وحزبيون: «المبادرة» تتماشى مع توجهات الدولة

- «مُبدى»: تُظهر حرص «الوطن» على مواكبة التطورات.. و«عنانى»: خطوة مهمة على طريق المشاركة المجتمعية

- أهل الفن: تعكس اهتمام «المتحدة» ومؤسساتها بـ«ذوى الهمم»

-متخصصون: تأثيرها إيجابى وتساعدهم على متابعة الأخبار والاستمتاع بالترف

-مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: الجانب الآخر لمبادرة «الوطن» لذوي الهمم في رمضان!

الصفحة الرابعة

- «التنسيقية» ترسم «خارطة طريق» للحوار الاقتصادى

- ندوات وورش عمل وحلقات استماع بمشاركة الخبراء والمتخصّصين وأصحاب المصلحة والجهات المعنية

«-الأمن الغذائى».. دعم التصنيع الزراعى وإعادة النظر فى مبادرة الرى الحديث

- النائب محمد السباعى: معارض السلع الغذائية لها دور كبير فى تلبية احتياجات المواطنين.. وعقد حلقات نقاشية وجلسات استماع مع المزارعين

«-الملف الاقتصادى».. إدارة الديون وسداد القروض لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية

-ورش عمل للخروج بتوصيات أهل الخبرة.. وأمين «اقتصادية الشيوخ»: أرباح «رأس الحكمة» تسهم فى حل أزمة الدولار وتحييد السوق الموازية

«-الضرائب والجمارك».. هيئة لإدارة الموارد السيادية وإصدار قانون للمسئولية المالية

- «سالم»: نطالب بمشروع قومى لتوحيد الضريبة العقارية وتخفيف العبء عن المستثمر والمواطن.. ونسعى لوضع سقف للاستدانة وخفض الدين العام لـ90%

الصفحة الخامسة

«-الاستثمار».. تفعيل «المجلس الأعلى» واعتماد التحول الرقمى وإنشاء مناطق تكنولوجية

«-الصناعة».. تيسير التراخيص وخفض تكلفة الأراضى وحل أزمة تعددية الضبطية القضائية

- «رؤوف»: تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وتسريع إصدار قانون تداول المعلومات لزيادة الشفافية وتسهيل الحصول على المعلومات الاقتصادية

-«إسماعيل»: تحويل «الثروة المعدنية» من هيئة خدمية إلى اقتصادية وتفعيل المنتجات الوطنية فى العقود الحكومية.. وتوطين الصناعات لزيادة العائدات الدولاري

- مسئول الحوار السياسى: لدينا خبرات قادرة على ابتكار حلول غير تقليدية

-مقال رأي لـ غادة علي، بعنوان: روشتة اقتصادية للحوار

الصفحة السادسة

-البيطريون يختارون نقيبهم.. اليوم

- 13 مرشحاً يتنافسون على المنصب وانتخاب نصف أعضاء المجلس تحت إشراف قضائى

-النقيب الحالى: انضمامنا للمجلس الصحى المصرى من أهم الإنجازات التى حققتُها لصالح المهنة

-المرشّح على منصب النقيب: أسعى لتصحيح المسار وتعديل قانون النقابة وفق حوار داخلى

- البنك المركزى المصرى يواصل جهوده لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة

الصفحة السابعة

-مسار إجباري.. «المتحدة» تراهـن على الشـبـاب

- الأحداث تدور فى إطار تشويقى شعبى.. وسر خطير يقلب حياة الشابين

-الأحداث تدور فى إطار تشويقى شعبى.. وسر خطير يقلب حياة الشابين

-«صابرين»: متحمسة للعمل مع «المتحدة»

-نقاد: نراهن على نجاح «داش وعمر»

الصفحة الثامنة

-يوم للستات.. ضحك ولعب وتوعية

-آلاف الأمهات يشاركن فى احتفال خاص بشهر المرأة

-محاكمة للضمير.. نور محمود يحارب الفهلوة بـ«النقطة العميا»

-رمضان فى القلب.. «شيماء ونورهان» كفيفتان تصنعان الفوانيس من البامبو