اقرأ في عدد «الوطن» غدا: معا لدعم «قادرون باختلاف»
كتب:
محمد عزالدين
08:47 م | الإثنين 04 مارس 2024
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء، 5 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى» يشدد على تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة ومساواة على الجميع
- الرئيس: تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وحشد الجهود من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية
- تنسيق بين «الحكومة والمركزى» للإفراج الجمركى عن السلع
- «مدبولى»: تشمل الأغذية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج لإحداث توازن فى الأسعار وتخفيضها
- «البترول»: طفرة بالصعيد فى أنشطة التكرير والبحث والتنقيب وزيادة محطات الوقود
- «الملا»: نشارك فى «حياة كريمة» ونتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل
- مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان المساعدات الغذائية والدوائية شمال قطاع غزة
- معاً لدعم «قادرون باختلاف»
- إشادات واسعة من الحكومة والنواب بمبادرة ترجمة ملخصات المسلسلات بلغة الإشارة: تعزز حقوقهم وتسهم فى إثراء الوعى
- «طوق نجاة» للمستقبل
- «التنسيقية» ترسم خارطة طريق للحوار الاقتصادى
- ندوات وورش عمل وحلقات استماع بمشاركة الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة والجهات المعنية لتحديد الأولويات
الصفحة الثانية
- توجيهات رئاسية للحكومة بمتابعة موقف وخدمات المناطق «بديلة العشوائيات» بعد تطويرها
- «مدبولى» لجان لتفقد المواقع والاطمئنان على توافر الخدمات لسكانها.. وتكليفات بزيادة الحضانات فى بعض المشروعات وسرعة تسليم الوحدات لـ«التضامن» من أجل تأثيثها
13- ألف طفل شهيد حصيلة مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة
- مصر تدعو للضغط على إسرائيل لوقف عرقلة إدخال المساعدات.. و«الصحة الفلسطينية»: مليون إصابة بالأمراض المعدية
-وزير الزراعة: 80% من المساعدات لقطاع غزة قدمتها مصر
-10 آلاف وجبة غذائية للأكثر احتياجاً ضمن «حياة كريمة»
- «القصير»: ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وندرة الموارد الطبيعية وتغير المناخ أبرز التحديات
- «الشيوخ» يوافق نهائياً على «الضمان الاجتماعى الموحد»
- القانون يرسخ تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية ويحقق العدالة الاجتماعية
الصفحة الثالثة
- معاً لدعم «قادرون باختلاف»
- «الوطن» تطلق خدمة ترجمة ملخصات مسلسلات رمضان بلغة الإشارة
- مصطفى عمار: «الوطن» حريصة على التفكير فيما يميزها بين المؤسسات الصحفية
- الحكومة: تحقق متعة كبيرة لذوى الهمم وتزود معارفهم.. و«متحدث التعليم»: تدمجهم فى المجتمع
- «صلاح الدين»: نموذج رائد ويمكن تطويره ليشمل ترجمة أعمال فنية كاملة.. و«كمال»: خطوة إيجابية تسهم فى إثراء الوعى والمعرفة
- برلمانيون وحزبيون: «المبادرة» تتماشى مع توجهات الدولة
- «مُبدى»: تُظهر حرص «الوطن» على مواكبة التطورات.. و«عنانى»: خطوة مهمة على طريق المشاركة المجتمعية
- أهل الفن: تعكس اهتمام «المتحدة» ومؤسساتها بـ«ذوى الهمم»
-متخصصون: تأثيرها إيجابى وتساعدهم على متابعة الأخبار والاستمتاع بالترف
-مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: الجانب الآخر لمبادرة «الوطن» لذوي الهمم في رمضان!
الصفحة الرابعة
- «التنسيقية» ترسم «خارطة طريق» للحوار الاقتصادى
- ندوات وورش عمل وحلقات استماع بمشاركة الخبراء والمتخصّصين وأصحاب المصلحة والجهات المعنية
«-الأمن الغذائى».. دعم التصنيع الزراعى وإعادة النظر فى مبادرة الرى الحديث
- النائب محمد السباعى: معارض السلع الغذائية لها دور كبير فى تلبية احتياجات المواطنين.. وعقد حلقات نقاشية وجلسات استماع مع المزارعين
«-الملف الاقتصادى».. إدارة الديون وسداد القروض لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية
-ورش عمل للخروج بتوصيات أهل الخبرة.. وأمين «اقتصادية الشيوخ»: أرباح «رأس الحكمة» تسهم فى حل أزمة الدولار وتحييد السوق الموازية
«-الضرائب والجمارك».. هيئة لإدارة الموارد السيادية وإصدار قانون للمسئولية المالية
- «سالم»: نطالب بمشروع قومى لتوحيد الضريبة العقارية وتخفيف العبء عن المستثمر والمواطن.. ونسعى لوضع سقف للاستدانة وخفض الدين العام لـ90%
الصفحة الخامسة
«-الاستثمار».. تفعيل «المجلس الأعلى» واعتماد التحول الرقمى وإنشاء مناطق تكنولوجية
«-الصناعة».. تيسير التراخيص وخفض تكلفة الأراضى وحل أزمة تعددية الضبطية القضائية
- «رؤوف»: تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وتسريع إصدار قانون تداول المعلومات لزيادة الشفافية وتسهيل الحصول على المعلومات الاقتصادية
-«إسماعيل»: تحويل «الثروة المعدنية» من هيئة خدمية إلى اقتصادية وتفعيل المنتجات الوطنية فى العقود الحكومية.. وتوطين الصناعات لزيادة العائدات الدولاري
- مسئول الحوار السياسى: لدينا خبرات قادرة على ابتكار حلول غير تقليدية
-مقال رأي لـ غادة علي، بعنوان: روشتة اقتصادية للحوار
الصفحة السادسة
-البيطريون يختارون نقيبهم.. اليوم
- 13 مرشحاً يتنافسون على المنصب وانتخاب نصف أعضاء المجلس تحت إشراف قضائى
-النقيب الحالى: انضمامنا للمجلس الصحى المصرى من أهم الإنجازات التى حققتُها لصالح المهنة
-المرشّح على منصب النقيب: أسعى لتصحيح المسار وتعديل قانون النقابة وفق حوار داخلى
- البنك المركزى المصرى يواصل جهوده لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة
الصفحة السابعة
-مسار إجباري.. «المتحدة» تراهـن على الشـبـاب
- الأحداث تدور فى إطار تشويقى شعبى.. وسر خطير يقلب حياة الشابين
-الأحداث تدور فى إطار تشويقى شعبى.. وسر خطير يقلب حياة الشابين
-«صابرين»: متحمسة للعمل مع «المتحدة»
-نقاد: نراهن على نجاح «داش وعمر»
الصفحة الثامنة
-يوم للستات.. ضحك ولعب وتوعية
-آلاف الأمهات يشاركن فى احتفال خاص بشهر المرأة
-محاكمة للضمير.. نور محمود يحارب الفهلوة بـ«النقطة العميا»
-رمضان فى القلب.. «شيماء ونورهان» كفيفتان تصنعان الفوانيس من البامبو