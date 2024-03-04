تحويل رواية «مقامرة على شرف الليدي ميتسي» إلى عمل سينمائي

تعاقد المنتج إبراهيم حمودة، مع إحدى دور النشر لتحويل رواية «مقامرة على شرف الليدي ميتسي» للروائي أحمد المرسي إلى فيلم سينمائي بمواصفات عالمية تتناسب مع قيمة الرواية والعالم الذي صنعه الروائي بجاذبية وخصوصية شديدة، عن شكل الحياة في القاهرة في بدايات القرن العشرين.

وتم التوقيع بحضور المنتج إبراهيم حمودة والناشر أحمد مهنى والناشر أحمد البوهي ومؤلف الرواية الكاتب أحمد المرسي، وبحضور المستشار القانوني خالد العربي.

وتدور أحداث الرواية حول عالم الرهانات وسباقات الخيول، في عشرينيات القرن الماضي، من خلال 4 شخصيات رئيسية، يجمعهم رهان واحد رغم اختلاف غاياتهم ومرجعياتهم الثقافية، وترصد الرواية صراعاتٍ طبقية وأحلام صعبة المنال لأبطالها، وسط تشويق وحبكة قوية لمعرفة مصير أبطال العمل.

وكانت رواية «مقامرة على شرف الليدي ميتسي» قد حققت انتشاراً كبيراً، ووصلت حديثاً إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة باسم جائزة البوكر العربية.