إحياء ذكرى ميلاد سيد درويش في كوم الدكة بالإسكندرية (صور)

أحيا أهالي كوم الدكة بالإسكندرية، ذكرى ميلاد سيد درويش اليوم، وذلك قبل موعدها في 17 مارس الجاري، حيث نظمت جمعية أهالي كوم الدكة والشاعر أحمد قدري الاحتفالية، بمشاركة محبيه من أهالي المنطقة، بالإضافة إلى عشاق ألحان فنان الشعب بالمحافظة، كونه يعرف بأنه «خالد الذكر مجدد الموسيقى العربية وملحن النشيد الوطني المصري».

وشاركت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في مهرجان كوم الدكة، لإحياء ذكرى ميلاد فنان الشعب سيد درويش بمسقط رأسه في حي الأعرج بمنطقة كوم الدكة التراثية تحت شعار هذا العام «تحيا مصر»، وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

احتفالية سيد درويش بالإسكندرية

وشملت الاحتفالية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية، بحضور عدد من فنانين التشكيليين والأدباء والمثقفين والشعراء والنقاد والشباب من الملحنين والمطربين الذين تتلمذوا في مدرسة سيد درويش وألحانه.

تكريم المشاركين في ذكرى ميلاد سيد درويش

وخلال الاحتفالية قدم اللواء هشام لطفي مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، شهادات تقدير تكريما لعدد من الفنانين المشاركين في إحياء الاحتفالية.

جدير بالذكر أن سيد درويش ولد في الإسكندرية 17 مارس 1892 وتوفي 15 سبتمبر 1923، واحتفلت المدينة العام الماضي بذكرى 100 عام على رحيله.