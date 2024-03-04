خبير مصرفي: وجود حصيلة دولارية بمصر يعزز جهود الإفراج عن البضائع

قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنّ وجود حصيلة دولارية في مصر مؤخرًا من خلال اتفاقيات الاستثمار المباشر، يُعد من أهم الآليات التي تعزز جهود الإفراج عن البضائع في المواني.

ما يعادل 7 مليارات دولار من البضائع داخل المواني

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «تغطية خاصة» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك ما يقرب من 7 مليارات دولار من البضائع داخل المواني المصرية.

وأوضح أن خروج هذه البضائع إلى السوق المصري، مع دخول سلع أخرى بأسعار أقل، سيخلق توازنًا يؤدي إلى انخفاض الأسعار تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

الدولة المصرية بدأت بجذب استثماراتها في الجانب الغربي

وأشار إلى أن توترات الشرق الأوسط أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الدولة المصرية بدأت بجذب استثماراتها في الجانب الغربي للتقليل من حدة الأزمات والتوترات الجيوسياسية.

استثمار رأس المال البشريولفت إلى أن استثمار رأس المال البشري، الذي يتجاوز 150 مليار دولار من الأرباح للاقتصاد المصري، يفتح شهية المستثمرين للتعامل مع الاقتصاد المصري.