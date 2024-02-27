أستاذ اقتصاد: مشروع تطوير رأس الحكومة أدى لتراجع سعر الدولار والذهب

قال الدكتور عمر سالمان أستاذ الاقتصاد والتجارة الدولية بكلية التجارة جامعة حلوان، إن تأثير مشروع رأس الحكمة على السوق كان واضحاً وظهر ذلك في انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية وتراجع سعر الذهب.

صدمة إيجابية للسوق المصرية

أضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، إن اتفاق مشروع رأس الحكمة أحدث صدمة إيجابية للسوق المصرية موضحا: «كنا بحاجة ملحة لمثل هذه الاتفاقات في ضوء التحديات الراهنة وتأثير رأس الحكمة في السوق كان واضحا، على النقد الأجنبي وسعر الذهب وأيضا الحالة النفسية العامة للمواطن العادي والمستثمر».

مشروع رأس الحكمة تسبب في إعادة الثقة

وأردف أنه كان هناك حديث عن فقدان الثقة من المواطن والمستثمر في صانع القرار، وعدم الثقة في حلول للخروج للأزمة، ولكن مشروع رأس الحكمة تسبب في إعادة الثقة مرة أخرى، فلأول مرة يتوافر مع مصر من نقد دولاري بهذا الحجم بواقع 24 مليار دولار خلال شهرين، بالإضافة إلى 11 مليار دولار ودائع.

واختتم: «أتمنى أن يكون هدف مشروع رأس الحكمة سياحي في المقام الأول حتى يكون له عائد دولاري مستمر».