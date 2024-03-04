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دراما المتحدة

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب مدينة جاناكالي التركية

كتب:

أحمد عادل موسى
09:16 م | الإثنين 04 مارس 2024
مقياس ريختر

مقياس ريختر

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب  مدينة جاناكالي التركية، الواقعة على الساحل الجنوبي للبلاد.

زلزال تريكا

وأضاف المركز، أنّ الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من فوق سطح الأرض.

وفي فبراير 2023، ضرب زلزالا كبيرًا تركيا بقوة تقدر بحوالي 8 درجات، مما أسفر عن وفاة وإصابة الآلاف من السكان، وامتدت آثار الزلزال أيضًا إلى سوريا، نظرًا لقرب مركزه من الحدود السورية التركية، ويُعتبر هذا الزلزال واحدًا من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا. 

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بقلم أحمد عادل موسى