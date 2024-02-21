حدث ليلًا.. زلزال في كولومبيا واستقالات جماعية للأطباء في كوريا | عاجل

شهدت ساعات الليل عددًا من الأحداث أهمها على الإطلاق هو استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة، وأبرز ما حدث ليلًا نرصده لكم فيما يلي.

مجازر جديدة بحق أسر فلسطينية كاملة

استشهد عشرات الفلسطنيين جراء ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وتجاوزت أعداد الشهداء 60 شهيدا حتى الآن، بالإضافة للمصابين في حصيلة غير نهائية، ولم تتمكن طواقم الحماية المدنية من انتشال الجثامين من أسفل الركام بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

المحكمة العليا البريطانية ترفض تعليق تصدير السلاح لإسرائيل

رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قضية تطالب بتعليق مبيعات الأسلحة البريطانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي تقدمت بها منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية «الحق» وشبكة الإجراءات القانونية العالمية Glan ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في ديسمبر، حيث تقدمتا بطلب لإجراء مراجعة قضائية لتراخيص التصدير الحكومية لبيع الأسلحة البريطانية التي يمكن استخدامها في العمليات الإسرائيلية في غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء الفلسطنيين إلى 29195، غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما ارتفعت أعداد الجرحى إلى 69170، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

زلزال في كولومبيا

شهدت ساعات الليل عددًا من الزلازل والهزات الأرضية التي رصدتها أجهزة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وبلغ أقواها 4.5 درجة على مقياس ريختر ووقع على بعد 8 كيلو مترات من كولومبيا ولم يتم الإبلاغ عن خسائر في الأرواح والممتلكات.

أزمة في كوريا الجنوبية بسبب استقالات جماعية للأطباء

تعيش كوريا الجنوبية أزمة كبيرة، بسبب استقالة الأطباء المقيمين والمتدربين لاعتراضهم على قرار حكومي بزيادة أعداد طلاب كلية الطب.

وبحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية فان بعض العمليات الجراحية ألغيت واضطر بعض المرضى إلى الانتقال إلى مستشفيات أخرى.

وقدم أكثر من 6400 طبيب في جميع أنحاء البلاد، بنسبة تصل لحوالي 55% من الأطباء المبتدئين استقالتهم، وتوقف نحو 1600 منهم عن العمل، وفقًا لوزارة الصحة.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية تمديد ساعات العمل في 97 مستشفى عاما وفتحت غرف الطوارئ في 12 مستشفى عسكري للجمهور وذلك لمواجهة الانقطاع المحتمل بالخدمات الطبية.