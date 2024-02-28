علماء جيولوجيا يحذرون من زلزال مدمر يضرب إسطنبول.. كم تبلغ قوته؟

تحذيرات متكررة من وقوع زلزال مدمر في مدينة إسطنبول التركية، قد تتجاوز قوته 7 درجات على مقياس ريختر، في الوقت الذي تسعى فيه بلدية المدينة إلى اتخاذ إجراءات احترازية للحد من وقوع كارثة.

أزمة خطيرة تهدد البنية التحتية في إسطنبول

ونقلت قناة «العربية» عن مصادر مطلعة في بلدية إسطنبول، أن المسؤولين يتناقشون باستمرار لاتخاذ إجراءات محدودة على الأرض لحماية البنية التحتية لتصبح مقاومة للزلازل، في الوقت الذي توجد فيه شبكات الغاز الطبيعي ومترو الأنفاق ومياه الشرب، ما ينذر بأزمة خطيرة للغاية.

ونقلت «العربية» عن أكثر من جيولوجي أن الزلزال المنتظر قد يكون مدمرًا وقوياً، وطالبوا الحكومة بالتعامل مع الأمر بجديّة، للحد من وقوع كارثة.

ذكر الجيولوجي التركي سينان توركان، أنه لا مفر من زلزال مرتقب في إسطنبول، وإن التحضيرات الحكومية كترميم المباني القديمة وإخلاء تلك المهددة بالانهيار وتحضير ملاجئ، من شأنها أن تقلل من تداعيات الكارثة المحتملة، في الوقت الذي يرفض فيه خبراء الجيولوجيا الأتراك وضع توقيت زمني محدد للزلزال المرتقب، لكنهم يجمعون على أن زلزالاً قوياً ستشهده إسطنبول.

بحر مرمرة لم يحدث به أي زلزال منذ عام 1766

وكان الجيولوجي التركي ناجي غورور، قال في تصريحات سابقة، إن بحر مرمرة لم يحدث به أي زلزال منذ عام 1766، لافتًا إلى أن هذه فجوة زلزالية، وهي في علم الجيولوجيا لا يمكن أن تستمر أبداً، مؤكدًا أنه أينما تسبب صدع شمال الأناضول في حدوث زلزال، أصبح غربه هدفاً للزلزال التالي، مشددًا على أنه سيكون هناك بالتأكيد في إسطنبول وبقوة أكبر من 7 درجات.

وطالب المتخصصون بتحضير فرق الإنقاذ الطبي والخدمات الصحية وتجهيز المساعدات الإنسانية، ونشر التوعية بين السكان ليتصرفوا مع أي كارثة طبيعية محتملة دون هلع.

وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم، وشهدت زلزالاً مدمّراً في 6 فبراير 2023، أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وأدى لدمار كبير في البنى التحتية.