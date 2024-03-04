تنظيم 50 أمسية دينية بمساجد مطروح في آخر أيام شهر شعبان

تشهد مساجد مطروح نشاطا مستمرا وزخما دعويا، مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، من خلال 50 أمسية دينية في المساجد على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ندوات تثقيفية في المساجد

وقال الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن الندوات التثقيفية نستهدف بها المساجد الكبيرة الرئيسية في نطاق المحافظة، خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان.

المسارعة في الخيرات

وتناول وكيل أوقاف مطروح، في كلمته بمسجد التقوى، بحضور الشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة، والشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات، والشيخ أنور بسيوني مسؤول الثقافة والإرشاد، كيفية استقبال الأمة الإسلامية شهر ميلادها، ولن تستقبل الأمة شهر القرآن بأفضل مما جاء به القرآن الكريم، حيث أمر سبحانه وتعالى بالمسارعة في الخيرات في مواسم النفحات والبركات وذلك بتصحيح مسار علاقة العبد بربه وتصحيح علاقته بالناس من حوله ليكون عرضة لنفحات الله في شهر الرحمات، قال تعالى: «وَسَارِعُوۤا۟ إِلَىٰ مَغۡفِرَةࣲ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِینَ، ٱلَّذِینَ یُنفِقُونَ فِی ٱلسَّرَّاۤءِ وَٱلضَّرَّاۤءِ وَٱلۡكَـٰظِمِینَ ٱلۡغَیۡظَ وَٱلۡعَافِینَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ یُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِینَ، وَٱلَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَـٰحِشَةً أَوۡ ظَلَمُوۤا۟ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن یَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمۡ یُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمۡ یَعۡلَمُونَ، أُو۟لَـٰۤىِٕكَ جَزَاۤؤُهُم مَّغۡفِرَةࣱ مِّن رَّبِّهِمۡ وَجَنَّـٰتࣱ تَجۡرِی مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَـٰرُ خَـٰلِدِینَ فِیهَاۚ وَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَـٰمِلِینَ».

التوبة والرجوع إلى الله

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن الجنة طريقها يكون الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله لينضبط مسار العبد مع ربه، وبالعفو والصفح والتسامح والإحسان لينضبط مسار العبد مع خلق الله عز وجل تلك هي شيم الأخلاق التي ينبغي أن يقبل بها المسلم على شهر كريم لمن أراد المغفرة والرحمة والعتق من النيران مستشهداً بقولة تعالى: «أَلَمۡ یَأۡنِ لِلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَن تَخۡشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكۡرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلۡحَقِّ وَلَا یَكُونُوا۟ كَٱلَّذِینَ أُوتُوا۟ ٱلۡكِتَـٰبَ مِن قَبۡلُ فَطَالَ عَلَیۡهِمُ ٱلۡأَمَدُ فَقَسَتۡ قُلُوبُهُمۡۖ وَكَثِیرࣱ مِّنۡهُمۡ فَـٰسِقُونَ».

وأوضح أن الأسابيع الثقافية تتسع وتشمل معظم مساجد مطروح استعدادا وتهيئة لشهر عظيم مبارك أعاده على الأمة بالنصر والفتح المبين.