خطوات الحصول على شقة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على توفير وحدات سكنية بتكلفة ميسرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ودعم التمويل العقاري للمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط، وذلك في إطار هدف الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة وسكن لائق لجميع المواطنين.

ومن أهم مكونات الحياة الكريمة للمواطن توفير المسكن الملائم، لذلك تم إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القانون رقم 93 لسنة 2018، لتوفير وحدات سكنية متنوعة.

هدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

يهدف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري إلى تحقيق الأهداف التالية:

- توفير وحدات سكنية ميسرة التكلفة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

- دعم التمويل العقاري للمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط.

- المساهمة في الحد من ظاهرة العشوائيات.

- رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.

ويُعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، هيئة عامة خدمية له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويرأس مجلس إدارة الصندوق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية الأخرى، ويمول صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال موارده الذاتية، والمنح والهبات والتبرعات، وقروض من الجهات التمويلية المحلية والدولية.

مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتنفيذ العديد من المشروعات، منها:

مشروعات الإسكان الاجتماعي

يوفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وحدات سكنية لمحدودي الدخل بأسعار ميسرة، ومدعومة من الدولة.

مشروعات التمويل العقاري

يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تمويلًا عقاريًا للمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط، بفائدة مخفضة وفترة سداد طويلة.

مشروعات التطوير العمراني

يشارك صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مشروعات التطوير العمراني، بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

إنجازات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

حقق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري العديد من الإنجازات منذ إنشائه، ومنها:

- توفير أكثر من مليوني وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

- تقديم أكثر من 100 مليار جنيه تمويلًا عقاريًا للمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط.

- المشاركة في تطوير أكثر من 100 منطقة عمرانية عشوائية.

الدعم المقدم من صندوق الإسكان

يقدم صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5 آلاف جنيه و25 ألف جنيه مصري طبقا لدخل المستثمر حيث يتناسب عكسيا مع الدخل، ويوجه لدعم مقدم الوحدة السكنية فقط.

ويصدر به شيك لصالح جهة التمويل التي تقوم بدورها بإصدار شيك بإجمالى ثمن الوحدة وإرساله إلى الجهة المالكة، ويكون ثمن الوحدة عبارة عن «الدعم المقدم من الصندوق والمُقدم المسدد من العميل والتمويل الممنوح من جهة التمويل».

كيف يمكن الاستفادة من دعم صندوق الإسكان

يمكن للمواطن الاستفادة من دعم صندوق الإسكان إذا كان مجموع الدخل السنوي لا يزيد على 42 ألف جنيه للفرد، أو لا يزيد مجموع دخل الأسرة علي 57 ألف جنيه، ولم يسبق الحصول علي أي قرض تعاوني إسكاني من أيه جهة، ولم يتم سلفاً تخصيص وحدة سكنية للأسرة من الدولة.

ويمكن للمستثمر أن يتقدم إلي صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري للاستفادة من أساليب الدعم المختلفة، سواء لدعم وحدات المشروعات التى يُقيمها صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي، أو أي وحدات أخرى متاحه بالسوق تنطبق عليها الشروط، من حيث كونها قابلة للتسجيل وأن لا يُجاوز سعرها 175 ألف جنيه للوحدات نصف التشطيب و200 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب، بحسب ما ذكره الصندوق عبر موقعه الرسمي.

كيفية حساب تكلفة التمويل

يتم حساب تكلفة التمويل بمعرفة كل جهة تمويل طبقا لشروطها على النحو التالي:

- الحد الأقصى لدخل الأعزب 4200 جنيه شهريا، والمتزوج 5700 جنيه شهريا.

- الحد الأقصى للمقدم المسموح سداده 50% من قيمة الوحدة والحد الأدنى 15%.

- القسط الشهري لا يتجاوز 40% من الدخل.

- في حالة وجود شريك متضامن «زوج وزوجة» يتم منح إجمالي الدعم للطرفين.

خطوات التقديم على وحدة سكنية طبقا لإعلان سكن كل المصريين

- شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد بعد الإعلان عن طرح الوحدات السكنية.

- سداد المبلغ المطلوب بمكتب البريد واستلام الإيصال.

- يقوم المتقدم بالدخول للبوابة الإلكترونية للصندوق من هنـــــــــا، وتكون خطوات التقديم كالآتي:

- في حالة عدم وجود حساب حالي، يقوم صاحب الطلب الذي سدد إيصال مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.

- بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية لمقدم الطلب على التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، تتضمن رقم كودي يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

- يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به متضمنه بياناته الشخصية والعمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة إن وجٍدت، وتحديد رغبته في المشروع بالمدينة التي يرغب في التقدم عليها ضمن المحافظات المطروحة بكراسة الشروط طبقاً للرغبة المُحررة باستمارة الحجز، وذلك بعد سداد المبالغ المطلوبة.

- يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق الإشارة إليها (بصيغة PDF بحد أقصى 2MB) في ملف واحد.

- يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة: «تم إرسال طلبكم بنجاح».