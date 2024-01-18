تفاصيل مبادرة التمويل العقاري للصحفيين.. «تصل إلى 8%»

أعلنت نقابة الصحفيين بدء تنفيذ مبادرة التمويل العقاري بنسبة 3% و8% للزملاء مع بنك الإسكان والتعمير، وفقًا لعدد من الشروط، تختلف بين النموذج الأول والنموذج الثاني.

شروط مبادرة التمويل العقاري 3%

وأوضحت النقابة، في بيان صادر عنها اليوم، أن بدء تنفيذ مبادرة التمويل العقاري بنسبة 3% للنموذج الأول وفقا للشروط الآتية:

- يمول الزميل الحاصل على الشقة بنسبة 3% سنويًا على ألا يزيد دخل المتزوج على 18 ألف جنيه، والأعزب على 14 ألف جنيه، ولا يزيد سعر الشقة على 1.4 مليون جنيه يُمول البنك نسبة 80% من قيمتها.

شروط تمويل النموذج الثاني بنسبة 8%

بينما جاءت شروط النموذج الثاني في مبادرة التمويل العقاري بنسبة 8% كالآتي:

- يمول الزميل الحاصل على الشقة بنسبة 8% سنويًا على ألا يزيد دخل المتزوج على 50 ألف جنيه، والأعزب على 40 ألف جنيه، ولا تزيد قيمة الوحدة على 2.5 مليون جنيه.

وحددت النقابة الأوراق المطلوبة للتقديم في مبادرة التمويل العقاري التي يبدأ تنفيذها اليوم:

1 ـ صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

2 ـ مفردات مرتب + بدل النقابة.

3 ـ برنت تأمينات.

4 ـ خطاب التخصيص الصادر من النقابة باسم الزميل.

الدخول لمباردة التمويل العقاري

ولفتت الصحفيين إلى أنه على الزملاء الراغبين في الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، التوجه إلى الفروع الآتية لبنك الإسكان والتعمير: فرع محي الدين أبو العز ــ فرع السودان ــ فرع المهندسين بجوار مصطفى محمود ـ فرع قصر النيل قبل نفق الأزهر ـ فرع الزمالك شارع الكامل محمد ـ فرع طلعت حرب ـ فرع جريدة الأهرام.