cbc تطرح برومو منفرد لشخصية روجينا في سر إلهي

كشفت قناة cbc، جزء من تفاصيل شخصية نصرة، التي تقدمها الفنانة روجينا في مسلسلها سر إلهي، الذي يعرض حصريًا عبر قنواتها، في الموسم الدرامي الرمضاني 2024، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وعرضت قناة cbc، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو للفنانة روجينا، من كواليس مسلسل «سر إلهي»، يكشف بعض من ملامح شخصية نصرة خلال المسلسل.

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تقول روجينا خلال الفيديو: «ماليش في الدنيا غير بنتي وإخواتي، بس الدنيا مبتمشيش على مزاج حد، عادي تخسر بس اللي مش عادي إنك تسيب حقك، وكله بإذنه».

وعلقت القناة على الفيديو، قائلة: «انتظروا النجمة روجينا في مسلسل سر إلهي، حصريا في رمضان، شهر الفرحة على cbc، دراما المتحدة».

ويسجل مسلسل «سر إلهي»، التعاون الثالث بين النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، إذ دائما يقدما أعمالا مختلفة تناقش القضايا الاجتماعية.

وتظهر روجينا، بوجه جديد من خلال مسلسل سر إلهي، بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان الماضي بمسلسل «ستهم».

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي

تدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليئ بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة، تجسدها روجينا في الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها، بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل «سر إلهي»، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل قناة cbc ,cbc دراما، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج كودكس، وكانت روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

أبطال مسلسل سر إلهي

تضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.