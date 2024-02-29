قضية روجينا بمسلسل سر إلهي.. ما حكم سرقة ميراث الشقيقات في الشرع؟

في إطار دائرة اجتماعية مليئة بالمغامرات وروح الانتقام، تدور أحداث مسلسل سر إلهي، بطولة الفنانة روجينا، التي تواجه مشكلات عديدة إثر تعرضها للظلم من قبل أشقائها وأقرب الناس إليها، بداية من حرمانها من الميراث، حتى تعرضها للغدر من أصدقائها، بل ودخولها السجن ظُلمًا، لتبدأ رحلة الانتقام فيما بعد.

أحداث مسلسل سر إلهي

أحداث طويلة تتعرص لها «نصرة» التي تجسد دورها روجينا في المسلسل الدرامي سر إلهي، لتكون من أهم القضايا التي يسلط العمل الضوء عليها، سرقة الميراث من الأشقاء، وهو أمر نهى عنه الدين، وعاقب عليه القانون، ونرصد حكم سرقة الرجال لميراث شقيقاتهم.

حكم سرقة ميراث الشقيقات

تحدث الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم من فر بميراث وارثه أو من قطع وارثاً من ميراثه، مؤكدًا أن عقابه شديد، ويحرمه الله من ميراثه في الجنة.

واستند أمين الفتوى، خلال مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي لدار الإفتاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ».

وكانت دار الإفتاء، قد أكدت مرارًا وتكرارًا على عقاب من يتأخر في توزيع الميراث، أو يحرم أحد الوارثين منه، مؤكدة أنه من المقرر شرعًا أن بعد موت المُوَرِّث، تكون التركة حقٌ لعموم الورثة على المشاع، إذ يستحق كل وارث نصيبه من التركة، لكن بعد أن يخصم منها نفقات تجهيز الميت، وقضاء الديون وتنفيذ وصاياه والكفارات والنذور وما إلى ذلك.

وأشارت الإفتاء، إلى أنه لا يجوز شرعًا لأي أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، مؤكدة أنه منع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا.

واستندت الإفتاء، في فتواها، لقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133].

أبطال مسلسل سر إلهي

ومسلسل سر إلهي من بطولة روجينا، رنا رئيس، أحمد مجدي، مي سليم، نهي عابدين، محمد ثروت، ميمي جمال، مراد مكرم، صلاح عبدالله، محمود الحديني، أحمد بدير، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، محمود حجازي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وتصوير رؤوف عبد العزيز، ومن المقرر أن يعرض على قنوات الشركة المتحدة.