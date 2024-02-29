معلومات عن ابنة روجينا بعد مشاركتها في سر إلهي.. «غاوية فن من صغرها»

تستعد مريم أشرف زكي، ابنة الفنانة روجينا، مشاركتها مُجددًا بمسلسل سر إلهي، المقرر عرضه على قنوات المتحدة، خلال السباق الرمضاني المقبل.

وعلى الفور، بدأ البحث عن ابنة الفنانة، التي ورثت ملامح عمتها الفنانة ماجدة زكي، وموهبة أسرتها الفنية، خاصة عقب مشاركتها للعام الثاني على التوالي.

معلومات عن ابنة روجينا بعد مشاركتها في سر إلهي

ويرصد «الوطن» معلومات عن مريم ابنة روجينا، وفقًا لحديثها خلال لقاء سابق ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON».

من هي مريم أشرف زكي؟

مريم هي الابنة الثانية للفنانة روجينا وأشرف زكي.

تنتمي لأسرة فنية، فهي ابنة الفنانين أشرف زكي وروجينا، وعمتها الفنانة ماجدة زكي.

وُلدت 4 أبريل 2004.

تبلغ من العمر 19 عاما.

ظهرت للمرة الأولى في مسلسل (ستهم) رفقة والدتها العام الماضي.

رشحها المخرج رؤوف عبد العزيز والمؤلف ناصر عبد الرحمن، للعمل.

أكدت أنها تحب التمثيل والفن من صغرها.

ساعدتها والدتها في دراسة الفن والتدريب على التمثيل.

قالت إنها طلبت من والديها خوض تجربة التمثيل، لكنهما فضلا أن تعتمد على نفسها وتخوض التجربة بذاتها.

تشبه في الملامح، الفنانة ماجدة زكي.

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي من بطولة روجينا، رنا رئيس، أحمد مجدي، مي سليم، نهى عابدين، محمد ثروت، ميمي جمال، مراد مكرم، صلاح عبدالله، محمود الحديني، أحمد بدير، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، محمود حجازي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وتصوير رؤوف عبد العزيز، ومن المقرر أن يعرض على قنوات الشركة المتحدة.