متحدث الرئاسة: التحالف الوطني للعمل الأهلي لن يقتصر على الأعمال الخيرية

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع وزير العدل المستشار عمر مروان، تطرق للعديد من الموضوعات من ضمنها إطلاع الرئيس على الإجراءات الجاري اتخاذها لتفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وترجمته على أرض الواقع، مشددًا على أن هذا التحالف له دور كبير ويجب النظر إليه في إطار المفهوم المختلف الذي تحاول الدولة أن ترسخ له في العمل الأهلي ليحظى بالتكامل والاستفادة المتبادلة مع التنمية.

الدولة حريصة على إحداث تكامل بين العمل الأهلي والتنموي

وأوضح «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لا يقتصر الأمر به على العمل الخيري أو الأهلي ولكن هو عمل تنموي وتحقيق للجهود التي تقوم بها الدولة من خلال تعزيز التكامل الوثيق بين العمل الأهلي والتنموي، والذي له دور كبير تحترمه الدولة بشكل كبير على جميع الأصعدة.

وشدد على أن التحالف الوطني قام بالعديد من المبادرات في اتجاهات عديدة سواء على المستوى الداخلي وأيضًا إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، موضحًا أن هناك آليات جديدة للتنسيق في إطار القانون وتعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وليس فقط يقف عند تقديم العمل الخيري، ولكن سيكون هناك توجه في بناء قدرات الإنسان المصري وزيادة فرصة في العمل وحشد الجهود الوطني وهو أمر سيكون مفعل بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.