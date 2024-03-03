«التحالف الوطني» ينظم ندوة توعية للسيدات بطرق إدارة المشروعات الصغيرة ببني سويف

عقدت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ندوات توعوية للسيدات اللاتي تسلمن المشروعات الصغيرة المُدرة للدخل وذلك في 3 قرى بمحافظة بني سويف، لتدريبهن على كيفية تربية والحفاظ على المشروع وتجديده بطرق حديثة.

تسليم 68 مشروعا للسيدات في 3 قرى ببني سويف

وسلمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عدد 68 مشروعا صغيرا للسيدات الأولى بالرعاية في المجتمع الريفي بـ3 قرى في محافظة بني سويف، اليوم الأحد، ضمن أنشطة مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الريفية الفقيرة.

تفاصيل مشروع التحالف الوطني للقرى الفقيرة في بني سويف

واستهدف مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، المزارعين والسيدات في المجتمعات الريفية بـ 3 قرى في بني سويف، ويشمل المشروع عدة نشطة من بينها تسليم مشروعات صغيرة عبارة عن «15 بطة مسكوفي، و 2 شكارة علف بادي 25 كيلو، و 12 صنف أدوية لكل حالة مستفيدة».

ندوة توعوية للسيدات على المشروعات الصغيرة في بني سويف

وتضمن المشروع تنفيذ لقاء توعوي بوجود طبيب بيطري لتدريب السيدات على الطرق السليمة للتربية وطرق الحفاظ على المشروع، وطرق استخدام الأدوية، للاستفادة منه وزيادة دخل الأسرة.

وشملت القرى التي جرى التوزيع فيها: «دلاص بمركز ناصر، سدمنت الجبل بمركز إهناسيا، وبياض العرب بمركز بني سويف».