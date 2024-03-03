التحالف الوطني يوزع 68 مشروعا على سيدات مركز بني سويف

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وزعت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية نحو 68 مشروعا على سيدات قرى دلاص بمركز ناصر وسدمنت الجبل بمركز إهناسيا، وبياض العرب بمركز بني سويف.

وأوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيان له، أن ذلك يأتي في إطار أنشطة مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الريفية الفقيرة الذي يستهدف المزارعين والسيدات في المجتمعات الريفية، ويشمل عدة أنشطة منها تسليم مشروعات صغيرة «15 بطة مسكوفي، و2 شيكارة علف بادي 25 كيلو، و12 صنف أدوية» لكل حالة مستفيدة.

تنفيذ لقاء توعوي بوجود طبيب بيطري

وأضاف التحالف الوطني، أن المشروع يتضمن تنفيذ لقاء توعوي بوجود طبيب بيطري لتدريب السيدات على الطرق السليمة للتربية، وطرق الحفاظ على المشروع للاستفادة منه وزيادة دخل الأسرة.