افتتاح 12 عيادة علاج طبيعي بالوحدات الصحية في كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، عن افتتاح 12 عيادة علاج طبيعي في الوحدات الصحية بـ6 إدارات صحية بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال «شقوير»، لـ«الوطن»، أنّه جرى افتتاح عيادتي العلاج الطبيعي بوحدتي طب الأسرة بالمنشأة الشرقية والمنشأة الغربية بإدارة سيدي غازي الصحية، كما جرى افتتاح عيادتي العلاج الطبيعي بوحدتي طب الأسرة بإبشان وأبو بدوي بإدارة بيلا الصحية، وجرى أيضًا افتتاح عيادة العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بالزعفران بإدارة الحامول الصحية.

وأكد «شقوير»، أنّه جرى افتتاح عيادتي العلاج الطبيعي بوحدتي طب الأسرة بدمرو ومنشأة عباس بإدارة سيدي سالم الصحية، كما جرى افتتاح عيادتي العلاج الطبيعي بوحدتي طب الأسرة بكفر المرازقة وشباس الملح بإدارة قلين الصحية، وجرى أيضًا افتتاح عيادات العلاج الطبيعي بوحدات طب الأسرة بسنهور وشباس الشهداء وشابة بإدارة دسوق الصحية.

تشغيل عيادات العلاج الطبيعي أيام الجمعة

وأوضح ، أنّه تم مؤخرًا تشغيل عيادات العلاج الطبيعي أيام الجمعة بهدف تقديم الخدمات إلى المرضى بشكلٍ أفضل؛ لتخفيف العبء عنهم، خاصةً في ظل احتياجهم إلى هذه الخدمات، مشيرًا إلى أنّ خدمات العلاج الطبيعي متوفّرة في جميع مستشفيات كفر الشيخ.