تحرير 527 محضرا متنوعا في حملات تموينية بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضبط ما يقرب من ربع طن سكر مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، إذ تلاحظ شراء بائع، كميات من السكر من معارض أهلا رمضان بنطاق حي غرب شبين الكوم بسعر 27 جنيهًا وبيعه للمستهلك بسعر 45 جنيهًا، وعلى الفور تم مصادرة الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لإعمال شؤونها حيال تلك الواقع.

تحرير 527 محضرا تموينيا

وفي السياق ذاته، تلقى محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز، وذلك على مدار ثلاثة أيام ماضية، أسفرت عن تحرير 527 محضرا تموينيا متنوعا ما بين 282 محضر مخالفات مخابز و245 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم إعلان الأسعار.

من جهته، أشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها، محضر ضد المدير المسؤول عن محل بيع مواد بناء بالباجور لحيازته 10 أطنان أسمنت دون مستندات مجهولة المصدر، ومحضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية بالشهداء لحيازته 2 طن نشا غذائي مجهول المصدر، ومحضر ضد صاحب مصنع حلويات بقويسنا لحيازته ألف لتر زيت مستخلص نواة النخيل دون مستندات.

ضبط 15 طن أسمنت

بتحرير محضرين جنح ضد أصحاب مستودع مواد بناء لحيازتهم 15 طن أسمنت مجهولة المصدر ومحضر ضد صاحب محل مواد غذائية لحيازته 950 كجم عسل أسود مجهول المصدر، كما تم تحرير عدد 3 محاضر جنح بسرس الليان أحدهما ضد صاحب محل بيع أعلاف لحيازته طن ذرة صفراء مجهولة المصدر وآخر ضد صاحب مخزن بيع مواد غذائية لحيازته 2400 لتر خل بدون مستندات، ومحضر ضد محل بيع مواد غذائية لحيازته 225 كجم ملح طعام بدون مستندات مجهول المصدر .

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري، وتوفير احتياجاته من السلع والمواد التموينية وتطبيق القانون علي الجميع وعدم التهاون مع المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .