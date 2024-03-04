ضبط 92 مخالفة تموينية في حملات مكبرة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن قيام اللجنة الخماسية في المحافظة بعمل حملات مرورية مفاجئة على الأسواق والمخابز والمجازر، وتمكنت من ضبط مخالفات وتحرير 92 محضرا.

حملات تموينية في 7 مراكز بالدقهلية

وأشار أن الحملات المرورية جاءت في 7مراكز ومدن بنطاق المحافظة من قبل الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

ضبط 92 مخالفة تموينية

وأسفرت الحملات في مراكز ومدن السنبلاوين وطلخا والمنصورة وميت غمر ودكرنس ونبروه والمنزلة عن ضبط ما يلي:

- محاضر مخالفات نقص وزن وتوقف عن الإنتاج.

- محاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين.

- محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجاري ومحاضر سلع مجهولة المصدر.

- محاضر مخالفة تعليمات وتجميع سلع مدعمة وعدم تمكين حملة من أعمالها.

- محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، ومحاضر تجميع وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية.

- محاضر عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية.

- محاضر استخدام أسطوانات في غير الغرض المخصص لها، ومحاضر ذبح خارج المجزر.