طريقة عمل الأرز البسمتي.. نكهة مميزة على مائدة رمضان

يُعدّ الأرز البسمتي أحد الأطباق الرئيسية على مائدة رمضان، فهو مفضل لدى الكبار والصغار، ويُقدّم في مختلف المناسبات. إلا أنّ تحضيره قد يُثير القلق لدى بعض ربات البيوت، خاصةً فيما يتعلق بكمية الماء اللازمة لطهيه بشكلٍ مثالي.

في هذا التقرير، نُقدّم لكم دليلًا شاملاً لكمية الماء اللازمة لكل نوع من أنواع الأرز البسمتي، لتجنب تعجنه أو خروجه نيئًا.

لكل نوع من الأرز البسمتي، يجب إضافة مقدار معين من الماء، فمثلا الأرز المزة، المعروف بطول حبته وطعمه اللذيذ، بالإضافة إلى رائحته المميزة، قبل تحضيره يجب على الأمهات غسله بشكل جيد، من 3 إلى 4 مرات، وبعدها يضاف إليه كوبين من الماء لكل كوب من أرز، لأنه يعد من الأنواع التي لا «تعجن» بسهولة»، وفقًا لما ذكر في موقع «سي بي سي» سفرة.

مقدار الماء للأرز البسمتي

أمّا الأرز البني، فكل كوب أرز يضاف له كوبًا ماء بنفس المعيار، والأرز الأبيض يحتاج إلى كمية أقل من الماء، ويأخذ مدة أقصر للتسوية، فأن كل كوب أرز يحتاج كوب و3/4 من الماء.

طريقة عمل الأرز الأبيض:

2 كوب أرز بسمتي أبيض

2 ملعقة كبيرة زبدة

كوب ماء مغلي.

ملعقة كبيرة زيت

ملح حسب الرغبة.

خطوات التحضير

يُغسل الأرز جيدًا أكثر من مرة حتى يصبح الماء صافي تمامًا.

يوضع الأرز البسمتي في إناء عميق ثم يُغمر بالماء ويترك لمدة ساعة، ثمّ يغسل يصفي

ضعي ملعقة كبيرة من الزيت وملعقتين كبيرتين من الزبدة في حلة كبيرة.

ننتظر حتى يسخن الزيت وتذوب الزبدة، ثم يضاف إليها الأرز البسمتي المصفى جيدًا من الماء.

يشوح الأرز البسمتي مع الزبدة لمدة عشر دقائق.

يضاف الملح حسب الرغبة.

يقلب الأرز ثمّ تضاف أربع أكواب من الماء المغلي.

يترك الأرز على نار عالية حتى يتشرب الماء.

أرز بسمتي بالزبيب

المقادير:

أرز بسمتي.

جزر مبشور.

بصل مفروم.

زيت.

ماء ساخن.

بودرة زعفران.

زبيب.

لوز شرائح محمص.

طريقة تحضير

يشوح البصل ثم الجزر.

تضاف بودرة الزعفران والزبيب مع الأرز.

ثم يضاف الماء ويترك لينضج ويقدم مع اللوز ساخنًا.

أرز بسمتي بالشعرية

المقادير: