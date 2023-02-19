اقتراب «رمضان» يُنعش الطلب على الأرز البسمتي.. و«الغرف»: يتميز بتنوع سعري

يشهد الأرز البسمتي الفترة الحالية إقبالاً في الطلب مع اقتراب حلول شهر رمضان، حيث تقدم العديد من المحال التجارية عروضا وتخفيضات على السلع الغذائية، ما يزيد إقبال المواطنين على الشراء.

إقبال المواطنين على شراء الأرز البسمتي تزامنا مع اقتراب رمضان

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة الأزهر قال تجار إن إقبال المواطنين على شراء الأرز البسمتي مستمر طوال العام وقد ازداد الفترة الحالية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، خاصة مع تقديم عروض مخفضة من جانب بعض المحال التجارية وتختلف الأسعار وفقا للمنطقة والمتجر المعروض به.

وقال أحمد عبد الشافي، تاجر جملة بالأزهر، إن الأسواق المصرية غنية بالأرز البسمتي سواء الأبيض أو الأصفر وإقبال المواطنين على الشراء مستمر ولكن منذ بداية الشهر الجاري شهدت الأسواق إقبالا ملحوظا على شراء السلع الغذائية خاصة الأرز البسمتي وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

وأوضح عبد الشافي أن أسعار البسمتي تختلف من منطقة ومتجر إلى الآخر حيث يبلغ سعر كيلو الأرز البسمتي الأبيض في المحال التجارية 75 جنيها وكيلو الأصفر 65، بينما يبدأ الكيلو في محال الجملة والعطارة من 50 جنيها، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المحال التجارية الكبرى تطرح عروضا مخفضة الفتره الحالية على الأسعار فقد يبلغ سعر كيلو الأرز البسمتي المعبأ 51 جنيها بدلا من 64 جنيها.

استقرار أسعار الأرز البسمتي الفترة الحالية

ومن جانبه، قال حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة بالغرقة التجارية بالإسكندرية في تصريح لـ«الوطن»، إن أنواع الأرز البسمتي المطروحة في الأسواق عديدة منها الهندي والباكستاني وسريلانكي ويختلف السعر وفقا لكل نوع ويشهد الأرز بوجهه عام استقرارا في الأسعار الفترة الحالية، حيث تتراوح أسعار الأرز البسمتي بين 55 و75 جنيها، متوقعا زيادة الإقبال على الشراء الفترة المقبلة نظرا لاقتراب حلول شهر رمضان.