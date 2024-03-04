ضبط سجائر مجهولة المصدر في حملات مكبرة على المحلات بالإسكندرية

شنت إدارة تموين وسط بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة، وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، حملة تموينية على الأسواق أسفرت عن ضبط سجائر مجهولة المصدر، وتم مصادرة 292 علبة سجائر متنوعة، و190 عبوة زيت سائل شيشة إلكترونية، بالإضافة إلى ضبط 46 علبة بسكويت ومياه غازية منتهية الصلاحية.

حملات تموينية مكبرة على الأسواق

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام، مع استمرار الحملات التموينية بجميع الإدارات التموينية على مستوى محافظة الإسكندرية.

تشديد الرقابة على المحلات

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتكليفات المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق.