«تموين الإسكندرية»: معارض «أهلا رمضان» تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

تشهد جميع معارض «أهلا رمضان» بمحافظة الإسكندرية، إقبالا متزايدا من المواطنين، لشراء احتياجات البيوت المصرية من السلع الغذائية الأساسية، والأخرى المرتبطة بالشهر الكريم.

وتوجد بالمعارض لحوم طازجة ومجمدة، ودواجن وأسماك، والزيوت والسكر والأرز والمكرونات والخضر والفاكهة والمنظفات والحلويات، كذلك البلح والزبيب والمخللات وغيرها، بأسعار تنافسية عن مثيلتها بالأسواق بنسب تصل إلى 30%.

تعدد السلع وكثرة الكميات المطروحة

وأفاد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، المتحدث الرسمي باسم المديرية، بأنه قد جرى استطلاع آراء المواطنين عن توافر السلع والأسعار المعروضة، وتأكد رضاهم عن إعداد معارض «أهلا رمضان» لهذا العام بالإسكندرية، وتعدد السلع وكثرة الكميات المطروحة، وشعورهم باختلاف الأسعار عن الأخرى المعروضة بالأسواق الخارجية.

وأشار «القلش» إلى أن المجمعات الاستهلاكية نفذت عدد 10 معارض «أهلا رمضان» في 10 أفرع على مستوى المحافظة، تمثل جميع الأحياء، بالإضافة إلى بقية المعارض بسيدى جابر ومحرم بك والسيوف والأزاريطة والعوائد وكرموز وأبيس، وغيرها.