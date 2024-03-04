علا الشافعي: التنوع شعار «المتحدة» في الإعداد لدراما رمضان

أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، مسؤول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة ورئيس تحرير اليوم السابع، أن الشركة «المتحدة» تعاونت مع 14 شركة إنتاج في الموسم الرمضاني 2024، موضحة أنه يتم استقبال العديد من الأعمال من العديد من الشركات ولابد أن يكون هناك وجه نظر وشكل نهائي على الخريطة، والتنوع هو شعار المرحلة في الإعداد لشهر رمضان.

المتحدة تعمل لإرضاء أذواق الجمهور

وأوضحت «الشافعي»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أنه كان يتم دائمًا التفكير في التنوع من أجل إرضاء كل أذواق الجمهور المصري، مؤكدة أن هناك لجنة تضم مجموعة من الخبراء لاستقبال العمل بالمعالجة والحلقات الأولى من المسلسل وهناك مناقشات أخرى بالتنسيق مع الإنتاج والتسويق والإخراج.

«الحشاشين» تاريخي نخبوي

وشددت على أن مسلسل «الحشاشين» تاريخي ويتم تصنيفه بأنه نخبوي واختيار كريم عبدالعزيز لاجتذاب جمهور وشريحة كبيرة من المشاهدين، موضحة أن الرهان الحقيقي في تجربة هامة وهو «مسار إجباري»، وهو أول إنتاج مباشر للشركة المتحدة وبه تحدٍ لأنه يعتمد على أبطال وجوه شابة، كما أنه يتم تقديم العديد من الأعمال الدرامية ما بين التاريخي والفانتازيا والكوميدي.

مسلسلات الـ15 حلقة تقدم زخما على الشاشة

وأشارت إلى أن هناك تنوعا في الخريطة الدرامية للشركة «المتحدة»، موضحة أن فكرة المسلسلات الـ15 حلقة تسببت في وجود زخم وكثرة المعروض على الشاشة، كما أن هناك وعي من خلال تقديم تجارب مختلفة والتأكيد على فكرة صناعة الدراما.