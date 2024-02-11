علا الشافعي تكشف باقة أعمال دراما «المتحدة» في رمضان 2024

أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع ومسؤول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن موسم رمضان 2024 يتضمَّن أعمالا متنوعة ما بين التاريخي والاجتماعي والكوميدي، مشددة على أن الكوميدي من خلال مسلسل «الكبير أوي 8» ومسلسل «بابا جه» للفنان أكرم حسني.

النص الأدبي في «إمبراطورية ميم» يوفر نجاحا للمسلسل

وأوضحت «الشافعي»، خلال لقائها مع الإعلامية سناء منصور وسالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن مسلسل «فراولة» للفنانة نيللي كريم وهو 15 حلقة فقط، وهو اجتماعي به خطوط كوميدي، مشددة على أن النص الأدبي في «إمبراطورية ميم» يوفر نجاحا للمسلسل.

عودة غادة عبدالرازق في رمضان 2024 بـ«صيد العقارب»

وأشارت إلى أن هناك أيضًا الجزء الثاني من «كامل العدد» و«سر إلهي» للفنانة روجينا، موضحة أن هذا الموسم الرمضاني 2024 يشهد عودة غادة عبدالرازق في مسلسل «صيد العقارب» وسيعرض «صدفة» للفنانة ريهام حجاج و«حق عرب» للفنان أحمد العوضي، و«المعلم» لمصطفى شعبان.

وأضافت أنه سيتم تقديم أيضًا في موسم رمضان 2024، «محارب» للفنان حسن الرداد، و«بيت الرفاعي» لأمير كرارة، مشددة على أن أسماء الفنانين والتركيبة في هذا الموسم الرمضاني جيدة جدًا ما بين الاجتماعي والتاريخي والكوميديا.