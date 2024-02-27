علا الشافعي: نهتم في «المتحدة» بإنتاج دراما ترضي جميع الأذواق

أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير «اليوم السابع»، ومسؤول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الموسم الدرامي الحالي رمضان 2024 يشهد تحديات كبيرة، موضحة أن الخريطة الدرامية تغيرت بشكل كبير منذ البدايات، حتى جرى الوصول للشكل النهائي للمنتجات، التى يتم عرض البرومو الخاص بها.

نراعي تقديم مسلسلات اجتماعية وكوميدية بأنواعها

وتابعت «الشافعي»، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المٌذاع عبر شاشة «cbc»، :«كنا معنيين بإرضاء الأذواق المختلفة للمشاهد، وتقديم أعمال مختلفة كالمسلسل وهو مسلسل «الحشاشين»، وحاولنا مراعاة تقديم مسلسلات اجتماعية وكوميدية بأنواعها».

فريق العمل في «المتحدة» ضخم

وشدد على أن فريق العمل في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضخم وعلى رأسهم عمرو الفقي، وجرى عقد جلسات واجتماعات خلال الأشهر الماضية، موضحة أن «المتحدة» تنتج هذا العام مسلسل «مسار إجباري» بمشاركة وجوه شابة جديدة في تجربة مختلفة مع منافسة قوية.