تنفيذ 6 قرارات إزالة على أملاك الدولة في بيلا بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

تنفيذ 6 قرارات إزالة

وقال المحافظ، إنّه تم تنفيذ 6 قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، على مساحة 1837 مترا مربعا بقرية الشطوط التابعة لمركز بيلا، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حقاً للأجيال القادمة.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ، اعتباراً من يوم 27 يناير الماضي، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة، وجميع جهات المحافظة.