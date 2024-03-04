«تعليم كفر الشيخ» تخصص رقما لتلقي استفسارات طلاب التربية الخاصة والدمج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ تفعيل رقم خاص للرد على الاستفسارات الخاصة بطلاب التربية الخاصة والدمج من أبناء المحافظة؛ للتيسير على الطلاب من ذوي الهمم، وتيسيرًا على أولياء الأمور.

تخصيص رقم لتلقي استفسارات طلاب التربية الخاصة

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أنّه في حال رغبة الطلاب من ذوي الهمم أو أولياء أمورهم الاستفسار، عليهم التواصل عبر رقم الواتساب 01125960919.

الاهتمام بطلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ضرورة الاهتمام بطلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم الخدمات المميزة لهم، للنهوض بكافة الأطياف المختلفة للمجتمع، وعدم تهميش دور أي مواطن من منطلق الاستفادة من قدرات الجميع، وذلك تحقيقاً لرؤية مصر 2030.