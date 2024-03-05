طريقة عمل أصابع الكنافة بدون فرن وربع كوب سكر.. سهلة وسريعة

تُعدّ الكنافة الملفوفة، أو ما يُعرف أيضًا باسم «أصابع الكنافة»، من أكثر أنواع الحلويات التي تفضل السيدات إعدادها خلال شهر رمضان المبارك، فشكلها المختلف يجذب أفراد الأسرة، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا على المائدة الرمضانية بعد تناول الإفطار وأداء صلاة التراويح.

في هذا التقرير، نقدم لكم طريقة سهلة لتحضير الكنافة الملفوفة بمكونات بسيطة وخطوات سهلة ومذاق شهي.

طريقة عمل أصابع الكنافة المحشية

مقادير الكنافة الملفوفة على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي:

نصف كيلو كنافة.

شربات كنافة.

كوبان سمنة.

ربع كوب سكر.

خطوات عمل الكنافة الملفوفة

ضعي الكنافة وافرديها في صينية.

ساوي الكنافة ولفي كل طرف عكس الآخر.

استمري في اللف بشكل دائري.

كرري نفس الخطوة لاستكمال الشكل الحلزوني.

صبي السمنة فوق الكنافة.

غطي كل أجزاء الكنافة الملفوفة.

ضعي الكنافة في طاسة على النار.

اتركيها لتنضج وتأخذ اللون الذهبي.

صبي الشربات وقطعيها بالطول.

رصيها في أطاق التقديم.

طريقة عمل أصابع الكنافة

المقادير:

كوب من السمن المذاب.

ربع كوب من السكر الأبيض.

مقدار مناسب من الزبيب.

نصف كيلو من الكنافة الطازجة.

مكسرات حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة ليمون.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير:

حضري الشربات على النار.

ضيفي السكر والماء ثم قلبي على نار هادئة.

ضعي عصير الليمون مع استمرار التقليب.

ارفعي الخليط من على النار.

حضري الكنافة وسخني السمن.

افردي الكنافة في صينية كبيرة.

اثني أطراف الكنافة على شكل أسطواني.

ضعيها في الميكرويف على درجة حرارة 180 درجة حتى تكون جاهزة للتقديم.

إزاي اعمل الكنافة الملفوفة؟

المقادير:

نصف كيلو كنافة.

ربع كوب سمن.

ربع كوب من القطر أو شراب السكر.

طريقة تحضير الكنافة: