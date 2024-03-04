شباب بلوزداد يبحث عن استعادة الثقة أمام شبيبة القبائل في كأس الجزائر

يلتقي فريق شبيبة القبائل، مساء غد الثلاثاء، شباب بلوزداد، على ملعب «أول نوفمبر 1954» بتيزي وزو في الدور 32 ببطولة كأس الجزائر، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

ويخوض شبيبة القبائل، مباراة الدور 32 في الكأس، بتعادل سلبي مع اتحاد خنشلة‎ على ملعب «أول نوفمبر 1954» في الجولة الـ18 من بطولة الدوري الجزائري.

ويغيب رشيد أيت عتمان لاعب شبيبة القبائل، عن تشكيلة الفريق أمام شباب بلوزداد، بسبب «الإنفلونزا».

وفي المقابل، يخوض شباب بلوزداد، مباراة شبيبة القبائل، للخروج من كبوته، إثر توديعه لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم فوزه في المباراة الأخيرة بالمجموعة الرابعة، التي ضمت الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، على نادي ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، على ملعب «5 جويلية 1962» بالجزائر العاصمة.

خروج شباب بلوزداد من مجموعات دوري أبطال إفريقيا

وخرج شباب بلوزداد، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب المواجهات المباشرة مع صاحب المركز الثاني، يانج أفريكانز التنزاني «8 نقاط».

وحصد شباب بلوزداد، من خوض 6 لقاءات في المجموعة الرابعة، 8 نقاط حصدها من الفوز في لقاءين اثنين، وتعادل في مباراتين، ولقى هزيمتين، وأحرز لاعبوه 7 أهداف، فيما سكنت شباكه في 6 مناسبات.