رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أحمد فايق يكشف الخريطة البرامجية لـ«المتحدة» للأطفال في رمضان

كتب:

محمد عزالدين
11:35 م | الإثنين 04 مارس 2024
أحمد فايق

أحمد فايق

كشف أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، عن الخريطة البرامجية، في رمضان 2024 لفئة الأطفال.

مسيرة يحيى وكنوز

أوضح «فايق»، خلال لقاء ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال: «شركة هاشتاج تكمل مسيرة يحيى وكنوز هذا العام، نظرا لنجاح هذا العمل حيث يقدم منهج التاريخ الذي يتلقاه الأطفال في المدارس بطريقة كرتونية، وهذا العام يركز على الهوية المصرية».

الخريطة البرامجية للشركة المتحدة

وأضاف، «مسلسل نورة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، من ضمن الأعمال المختلفة، بجانب عملين للشركة المتحدة للإنتاج الفني هما: برنامج سر المسجد، ويركز على فكرة العمارة في المساجد وتاريخها وآدابها، وبرنامج نور والكوكب السعيد بالتعاون مع الأزهر الشريف».

واختتم رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة: «هذا العام يوجد 4 مسلسلات كارتون، يتم عرضها في رمضان لأول مرة منذ سنوات طويلة».

 

 

اقرأ المزيد:

رئيس قطاع الإنتاج الدرامي: الشركة المتحدة تقدم محتوى يتماشى مع الأجيال الجديدة

دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. آفاق إبداع غير متوقع

ناقد فني: الشركة المتحدة تقدم توليفة درامية منوعة ومميزة في رمضان

أستاذ إعلام: الشركة المتحدة تُركز على رفع الوعي في مسلسلات رمضان 2024

كاتب صحفي: أعمال الشركة المتحدة الرمضانية شهدت تنوعا فنيا كبيرا
بقلم محمد عزالدين