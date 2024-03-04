أحمد فايق يكشف الخريطة البرامجية لـ«المتحدة» للأطفال في رمضان

كشف أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، عن الخريطة البرامجية، في رمضان 2024 لفئة الأطفال.

مسيرة يحيى وكنوز

أوضح «فايق»، خلال لقاء ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال: «شركة هاشتاج تكمل مسيرة يحيى وكنوز هذا العام، نظرا لنجاح هذا العمل حيث يقدم منهج التاريخ الذي يتلقاه الأطفال في المدارس بطريقة كرتونية، وهذا العام يركز على الهوية المصرية».

الخريطة البرامجية للشركة المتحدة

وأضاف، «مسلسل نورة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، من ضمن الأعمال المختلفة، بجانب عملين للشركة المتحدة للإنتاج الفني هما: برنامج سر المسجد، ويركز على فكرة العمارة في المساجد وتاريخها وآدابها، وبرنامج نور والكوكب السعيد بالتعاون مع الأزهر الشريف».

واختتم رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة: «هذا العام يوجد 4 مسلسلات كارتون، يتم عرضها في رمضان لأول مرة منذ سنوات طويلة».