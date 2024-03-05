الرقية الشرعية.. طريقة الوقاية من العين والحسد والأمراض (فيديو)

يسعى الكثير من الأشخاص قراءة الرقية الشرعية من العين والحسد والأمراض، لحماية أنفسهم وأبنائهم من الغم والضيق والحزن، وعادة ما يرغبون في معرفة طريقة الرقية الشرعية للاستعانة بها في الوقاية من أي مكروه، وهو ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.

طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد والأمراض

أوضح الدكتور عثمان عويضة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فيديو عبر يوتيوب، طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد والأمراض، مشيرًا إلى أنها تبدأ بالوضوء، ثم الصلاة ركعتين وطلب الشفاء من الله- عز وجل، ثم يلي ذلك عدد من الخطوات التي يجب القيام بها.

وأضاف «عويضة» في شرحه لخطوات الرقية الشرعية من العين والحسد والأمراض، أنه بعد الوضوء والصلاة وطلب الشفاء من الله- عز وجل- يجلس الشخص على المصلى ويقرأ الفاتحة ويرقي نفسه بها، وتقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة الناس وسورة الفلق، ثم ينفس في كفيه بالإخلاص والمعوذتين ويمسح جسده كله، بداية من الرأس والوجه وما يتلو ذلك من جسد، ويقوم بفعل ذلك ثلاث مرات.

وتابع: «يردد المسلم الدعاء من الحسد: أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّةِ، مِن كُلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومِن كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، (3 مَرَّاتٍ)، ويردد: أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّاتِ مِن شرِّ ما خَلق، (3 مَرَّاتٍ)».

الرقية الشرعية لعلاج الألم والمرض

وأضاف خلال الحديث عن الرقية الشرعية من العين والحسد والأمراض، أنه الراقي يضع يده اليمنى على مكان الألم، ويقول: بسم الله ثلاث مرات، ثم «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»، سبع مرات، فعن أَبي عبد اللَّهِ عثمانَ بنِ العَاصِ، رضي اللَّه عنه أَنه شَكا إِلى رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَجعًا يجِدُهُ في جَسدِهِ، فقال له رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «ضَعْ يَدَكَ عَلى الذي يَأْلَمُ مِن جَسَدِكَ وَقلْ: بِسمِ اللَّهِ ثَلاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحاذِرُ» رواه مسلم.