رئيس جامعة المنيا يفتتح معسكر وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، المُعسكر السنوي لطلاب وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، والذي أقامه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة؛ لرفع الوعي بقضايا المرأة والفتاة ودعمها، والتصدي لصور التمييز أو العنف ضدها.

التعريف بالابتزاز الإلكتروني

شهد افتتاح المُعسكر، الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق، ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، والدكتورة منال أبو سمرة، الأستاذ بكلية الطب، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، وشيماء نعيم، مدير عام الاستراتيجية بالمجلس ومنسق وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، وممثلو المجلس، ومنسقو وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بجامعات بني سويف وأسيوط وسوهاج، ووفود من الطلاب والطالبات بتلك الجامعات.

وفي بداية كلمته قال رئيس الجامعة إن هذا الشكل الحضاري الذي يجمع وفود من الجامعات المشاركة شيء يدعو للفخر، ويُدلل على الوعي بهذا الأمر الذي تتعاون الجامعة فيه مع المجلس القومي للمرأة، لتستكمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة لأدوارها في الوعي والتثقيف؛ لمُحاربة كافة أشكال العنف، والحفاظ على طلاب الجامعات.

ووجه بضرورة تنظيم ندوات توعوية بجميع الكليات لتعريف الطالبات بالابتزاز الإلكتروني وخطورته وتبعاته وطرق مكافحته، باعتباره وسيلة يمارس بها المبتز شكلًا من أشكال العنف ضد الفتاة التي تجهل خطورة هذا الأمر، وإضافة لأدوار منسقات الوحدة بكليات الجامعة أشار رئيس الجامعة بأهمية وجود وحده لمناهضة العنف ضد المرأة بالمدينة الجامعية للبنات أيضًا؛ لتوعية الطالبات بأية ممارسة خاطئة وكيفية التصدي لها.

نشر ثقافة الوعي بين طلاب الجامعة

ومن جانبه استعرض الدكتور حسن سند، جهود الوحدة وما قامت به منذ إنشائها على مدار سبع سنوات، من تنظيم لمئات الندوات والورش داخل الجامعة وخارجها، وما وفرته وفقًا للبروتوكول المُبرم بين المجلس القومي للمرأة والوحدة من نظام الشكاوى السرية لتوفير البيئة الآمنة للفتاة، مثمنًا فكر قيادة الجامعة بتنشيط فعاليات الوحدة وعقد العديد من اللقاءات التي تضمن نشر ثقافة الوعي بين جميع طلاب الجامعة.

وأشارت الدكتورة منال أبو سمرة، إلى ما نفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة التي تعتبر أول وحدة على مستوى الجمهورية تُجري مسح للسيدات للكشف عن سرطان الثدي بالمجان، حيث جابت تلك الحملات التي استهدفت الحفاظ على صحة السيدات، قرى محافظة المنيا وكذلك داخل أسوار الجامعة، فضلًا عن الأنشطة والندوات التوعوية لطلاب الجامعة، مشيرة باستمرار التعاون بين المجلس والوحدة للمعرفة الكافية بأشكال مناهضة العنف.

تجدر الإشارة إلى أنه تُستكمل فعاليات المُعسكر غدا، بمحاضرات عن اختصاصات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة، وجهودها بالجامعات المشاركة، وكذا المرأة في القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية، والتعريف بنظام الإحالة ودور وحدات المرأة الآمنة، بالإضافة إلى استعراض نماذج من طلاب متطوعين بوحدة مناهضة العنف بالجامعات المشاركة، وتنفيذ العديد من الأنشطة لهم.